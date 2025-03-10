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Военная операция на Украине ,  
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NYT рассказала о проблемах ВСУ в Курской области из-за решения Трампа

NYT: ВСУ испытывают проблемы в Курской области из-за отсутствия разведданных США
Сюжет
Военная операция на Украине
Отсутствие разведданных от США нанесло ущерб способности ВСУ действовать в Курской области. За выходные российское Минобороны отчиталось об освобождении семи населенных пунктов близ Суджи
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Украинские военные из-за решения американской администрации ограничить предоставление разведданных испытывают трудности в Курской области, где продолжают занимать город Суджа и несколько населенных пунктов. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на бойцов ВСУ, находящихся в российском регионе.

Высокопоставленный чиновник из американской армии также подтвердил, что пауза в предоставлении Украине разведданных нанесла ущерб способности украинской армии действовать в Курской области.

На прошлой неделе источник Time из украинского правительства также заявил о серьезном влиянии потери разведданных США на операцию в Курской области. Еще он рассказал, что это затронуло и остальную территорию России в том плане, что Украина не может отслеживать приближение военных самолетов, это сократило возможности предупреждения об авиа- или ракетных ударах. Кроме того, это повлияло на возможность Киева наносить удары по российской территории.

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США прекратили передавать Киеву разведданные около недели назад, фактически одновременно с прекращением передачи военной помощи. Fox News и CNN сообщали, что украинская сторона продолжает получать данные, которые нужны ей для обороны, но не для наступления. В ночь на 10 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон «почти» восстановил обмен разведданными с Киевом.

За то же время российская армия вернула контроль над несколькими населенными пунктами близ Суджи: это села Малая Локня, Черкасское Поречное, Лебедёвка, деревни Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина и хутор Косица.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Курская область ВСУ Дональд Трамп обмен разведданными
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