Село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области на Украине перешли под контроль российских военных, заявили в Минобороны. The Telegraph писала о риске окружения 10 тыс. солдат ВСУ из-за продвижения России

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Лебедевка в Курской области, сообщило Минобороны.

Кроме того, российские войска взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области. Населенные пункты заняли подразделения группировки войск «Север», отметили в ведомстве

Село Лебедевка находится в Суджанском районе, в 4,5 км от границы с Украиной. По состоянию на 2010 год там проживало 327 человек. Хутор Новенькое расположен рядом с границей с Россией. Численность населения в 2001 году составляла 15 человек.

ВСУ потеряли более 350 военнослужащих, еще шестеро сдались в плен, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, израильская радиолокационная станция RADA, инженерная машина разграждения, 11 пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов, сказали в ведомстве.

6 августа 2024-го ВСУ начали вторжение в Курскую область, там до сих пор продолжаются бои. Украинские войска изначально установили контроль над 1268 кв. км территории (общая площадь региона — 29,9 тыс. кв. км), сообщало российское Минобороны. По состоянию на февраль освобождено более 800 кв. км или около 64% занятой территории, говорили в Генштабе.

Курская область граничит с Сумской областью Украины. 19 февраля президент России Владимир Путин сообщал о переходе этой границы российскими подразделениями. Из-за этого, а также их продвижения в направлении Суджи 10 тыс. украинских военнослужащих находятся под угрозой окружения в Курской области, писала 8 марта The Telegraph. По данным New York Post, ВСУ могут покинуть российский регион в течение двух недель.