Telegraph узнала о риске окружения 10 тыс. бойцов ВСУ в Курской области

Российские войска продвигаются в сторону Суджи и перешли границу с Сумской областью, потому примерно три четверти украинских сил в Курской области оказались под угрозой окружения, пишет Telegraph. В ВСУ заявили об идее отступления

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Десять тысяч украинских военных находятся под угрозой окружения в Курской области в связи с продвижением российских войск в направлении Суджи и их прорывом в Сумскую область в середине февраля, сообщает The Telegraph.

О переходе бойцов российских подразделений границы в Курской области президент Владимир Путин сообщил 19 февраля. Курская область граничит только с украинской Сумской.

Младший сержант из ВСУ заявил газете, что Украина рассматривает вывод войск из Курской области, чтобы избежать потерь. «Страх окружения реален», — говорит он.

Издание со ссылкой на данные украинского аналитического проекта DeepState поясняет, что российские силы продвигаются к ключевой линии снабжения ВСУ с двух направлений, а примерно три четверти украинских подразделений в Курской области почти полностью окружены.

С остальными силами их объединяет небольшой коридор, который находится в зоне видимости российских беспилотников, отмечает The Telegraph.

Действия российских сил в направлении ключевого коридора снабжения ВСУ активизировались после прекращения США обмена разведданными с Украиной, в том числе ограничения доступа к коммерческим спутниковым снимкам, пишет издание.

США приостановили поставки оружия и предоставление разведданных Украине в начале марта после ссоры американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трамп обвинил того в неготовности к мирным переговорам. Условием для возобновления военной помощи в США называют демонстрацию приверженности к миру. Зеленский уже сообщил о работе над «первыми шагами» к нему, на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры представителей Киева и Вашингтона.

Офицер украинской военной разведки назвал паузу в обмене данными с США равносильной «более или менее полному отключению связи». Украинские военные отмечают, что это стало еще более «катастрофичным» из-за приостановки военной помощи от США.

«Это сказывается на моральном состоянии солдат. <...> Учитывая все, что сделал [президент США] Дональд Трамп, кажется, что нас бросили», — сказал 30-летний украинский медик, служащий в Донбассе.

По его мнению, ситуация для ВСУ может ухудшиться еще больше в связи с улучшением погодных условий на линии фронта.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. По данным российского Минобороны, украинским войскам удалось занять 1268 кв. км (общая площадь Курской области — 29,9 тыс. кв. км). К середине февраля было освобождено около 64% занятой ВСУ территории (более 800 кв. км), сообщили в Генштабе. 8 марта Минобороны доложило об освобождении трех курских деревень вблизи села Малая Локня — Викторовки, Николаевки и Старой Сорочины.

Украинские военные, опрошенные The New York Post, предполагают, что ВСУ могут отступить из Курской области в течение двух недель. Хотя операция имеет «политическое значение», она влечет несоразмерные потери: в регион стянуты ключевые ресурсы ВСУ, однако российские войска продвигаются на других направлениях, говорят собеседники NYP.