Минобороны впервые раскрыло, какую часть Курской области заняли ВСУ
Минобороны сообщило в сводке, какую именно территорию изначально заняли украинские войска на территории Курской области. В сообщении военного ведомства говорится, что речь шла о площади в 1268 кв. км. Общая площадь Курской области составляет 29,9 тыс. кв. км.
В Минобороны рассказали, что к настоящему времени освобождены 63,2% (801 кв км. Так, за две недели января были освобождены населенные пункты Александрия, Леонидово, Русское Поречное, Кругленькое.
Как отмечается в сводке, «противник несет значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов».
Вторжение украинских подразделений в Курскую область началось 6 августа. Бои шли в Суджанском и Кореневском районах, Рыльский, Глушковский, Беловский районы были эвакуированы. По информации, которую 12 августа озвучил врио губернатора региона Алексей Смирнов, под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, а украинские подразделения зашли вглубь российской территории на 12 км. Позже Минобороны сообщало об освобождении ряда сел Кореневского и Суджанского районов.
4 ноября Владимир Путин заявил, что российские войска в скором времени зачистят территорию Курской области от украинских сил, после чего начнется восстановление разрушенного.
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