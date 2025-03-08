Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение двух недель могут покинуть Курскую область, сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на украинских военных.

Нападение на Курскую область имеет для Украины «политическое значение», однако влечет за собой несоразмерные потери, сказали изданию собеседники. По их словам, операция перетянула на себя ключевые ресурсы ВСУ, в то время как российские войска продолжают продвигаться вперед на других направлениях.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось в августе 2024 года. Российское Минобороны с тех пор регулярно отчитывается о возвращении под контроль населенных пунктов. К концу февраля удалось освободить 64% от изначально занятой ВСУ территории.

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