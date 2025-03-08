 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

NYP узнала вероятный срок отступления ВСУ из Курской области

NYP: ВСУ могут покинуть Курскую область в течение двух недель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение двух недель могут покинуть Курскую область, сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на украинских военных.

Нападение на Курскую область имеет для Украины «политическое значение», однако влечет за собой несоразмерные потери, сказали изданию собеседники. По их словам, операция перетянула на себя ключевые ресурсы ВСУ, в то время как российские войска продолжают продвигаться вперед на других направлениях.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось в августе 2024 года. Российское Минобороны с тех пор регулярно отчитывается о возвращении под контроль населенных пунктов. К концу февраля удалось освободить 64% от изначально занятой ВСУ территории.

Материал дополняется

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Материалы по теме
Житель Курской области подорвался на растяжке
Политика
В Думу внесли проект о статусе ветерана для силовиков в Курской области
Общество
33 жителя Курской области вернулись с Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Республиканцы в конгрессе потребовали возобновить военную помощь КиевуПолитика, 02:54
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полетыПолитика, 02:39
Танкер столкнулся с контейнеровозом у берегов СтамбулаОбщество, 02:20
NYP узнала вероятный срок отступления ВСУ из Курской областиПолитика, 02:01
NYT сообщила о ссоре Маска и Рубио из-за «списка претензий» к ГосдепуПолитика, 01:23
В Германии россиянин получил пожизненный срок за убийство двух украинцевОбщество, 01:18
Путин поздравил россиянок с 8 мартаОбщество, 01:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Telegraph узнал, куда Трамп может отправить войска США из ГерманииПолитика, 00:49
В Одессе заявили о пожарах на предприятии и АЗС после взрывовПолитика, 00:35
Трамп прокомментировал удары по Украине после остановки США помощи КиевуПолитика, 00:26
Станут ли впервые два россиянина чемпионами UFC. Главное о бое АнкалаеваСпорт, 00:00
Криптобиржа назвала себя шахматной фигурой после блокировки активов в СШАФинансы, 07 мар, 23:56
Reuters узнал о проработке смягчения санкций США против энергетики РоссииПолитика, 07 мар, 23:36
Минобороны сообщило о перехвате 43 украинских дроновПолитика, 07 мар, 23:24