В Италии увидели конец дипломатии при отправке войск НАТО на Украину

Глава Минобороны Италии Крозетто: Франция и Польша не могут говорить за НАТО

Глава Минобороны Италии считает, что отправка военных НАТО на Украину перечеркнет путь дипломатии, которую нужно активизировать, а Франция и Польша не могут говорить за весь альянс, который воздерживается от ввода войск

Гвидо Крозетто (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Отправка войск стран НАТО на Украину приведет к «опасной эскалации» и исключит дипломатическое урегулирование, заявил глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто в интервью La Stampa.

Отвечая на вопрос, против ли Италия предложений Франции и Польши отправить военных блока, министр ответил: «Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, которое с самого начала формально и добровольно не вмешивалось в конфликт. Ввод войск в Киев означает шаг к односторонней эскалации, которая перечеркнет путь дипломатии».

По мнению Крозетто, нет смысла рассуждать об этом, когда конфликт длится уже два года. Он подчеркнул, что Запад продолжает поддерживать Украину; как считает министр, это нужно делать, активизировав дипломатические каналы.

В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что «некоторые страны» НАТО уже отправили своих военных на Украину, отказавшись уточнять, какие государства имеет в виду. «В отличие от других политиков, не буду перечислять эти страны», — сказал Сикорский в польском парламенте (цитата по «Страна.ua»).

В конце февраля канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus, заявил, что это потребует присутствия немецких военных на Украине. Он сослался на подход Франции и Великобритании в этом вопросе (Париж и Лондон передали Киеву аналог Taurus — ракеты Storm Shadow), отметив, что следование за Британией сделает Германию участником конфликта.

Слова Шольца вызвали критику, британский депутат Тобиас Эллвуд обвинил его в «злоупотреблении разведданными». Позже данные о присутствии британских, а также американских военных на Украине оказались обнародованы из-за утечки разговора членов немецкого военного руководства, запись которого опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в конце февраля не исключил отправку западных военных на Украину, отмечая, что по этому вопросу консенсуса нет. Позже он заявил, что сейчас у Парижа в планах такого шага нет, но это не значит, что такого не может произойти в будущем. Власти Франции уточняли, что западные военные могли бы заняться охраной границ, противовоздушной обороной, инструктажами и разминированием.

Ряд стран, а также руководство НАТО объявили об отсутствии планов отправлять свои войска на Украину. Некоторые государства при этом выступали за обсуждение такой возможности; в частности, президент Чехии Петр Павел высказался за «новые пути» в помощи Киеву. Идею отправить военных также поддерживают страны Прибалтики. В Польше мнения разделились: Сикорский «высоко оценил» идею Макрона, в то же время глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш исключил присутствие польских военных на Украине.

О присутствии западного спецназа на Украине писала Financial Times со ссылкой на европейского чиновника из оборонной сферы. Le Monde сообщала, что Франция рассматривает возможность разрешить малым группам бойцов отрядов спецназа, которые занимаются обучением украинских военных на приграничных территориях, например в Польше, пересекать границу Украины. По данным газеты, это решение призвано в первую очередь поставить перед Москвой «стратегическую дилемму».

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 29 февраля, заявил: «Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными».