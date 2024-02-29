Шольца обвинили в раскрытии разведданных о британских военных

Telegraph: Шольца обвинили в раскрытии разведданных после его заявлений о Taurus

Олафа Шольца обвинили в «вопиющем злоупотреблении разведданными» после его слов, что британские военные помогают ВСУ в обслуживании ракет Storm Shadow. Канцлер сказал это в контексте отказа от поставок немецких Taurus на Украину

Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлера ФРГ Олафа Шольца обвинили «вопиющем злоупотреблении разведданными» после того, как он рассказал 27 февраля, что британские военные на Украине помогают ВСУ запускать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, пишет The Telegraph.

Тогда канцлер сообщил, что страна не будет поставлять Киеву ракеты Taurus, немецкий аналог Storm Shadow, поскольку для этого потребуется присутствие немецких военных на Украине, сославшись на подход Великобритании и Франции в этом вопросе. Шольц резюмировал, что следование за Британией сделает Германию участником конфликта.

«Немецкие солдаты ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система [Taurus]. Даже в Германии», — сказал Шольц. До этого, 22 февраля, бундестаг проголосовал за более «мягкую» формулировку о поставке ракет на Украину, где напрямую не указывается Taurus.

«Заявление канцлера относительно предполагаемой причастности Франции и Великобритании к эксплуатации крылатых ракет большой дальности, используемых на Украине, является совершенно безответственным», — приводит The Telegraph слова Норберта Роттгена, депутата от Христианско-демократического союза (ХДС) и бывшего председателя комитета бундестага по внешней политике.

«Это вопиющее злоупотребление разведданными, намеренно направленное на то, чтобы отвлечь внимание от нежелания Германии вооружать Украину собственной ракетной системой большой дальности. Это, без сомнения, будет использовано Россией для продвижения по эскалаторной лестнице», — заявил британский депутат-консерватор Тобиас Эллвуд, бывший председатель комитета британской палаты общин по обороне.

Ракеты класса «воздух — земля» Storm Shadow / SCALP — совместная разработка Великобритании и Франции. ВСУ использует их с мая 2023 года. Дальность полета ракет составляет около 250 км. Ракеты Taurus класса «воздух — земля» совместно производятся немецкой MBDA Deutschland и шведской SAAB. По данным MBDA, длина ракеты составляет 5 м, масса — 1,4 т, а дальность превышает 500 км.

27 февраля в своем выступлении Шольц говорил, что сухопутные войска из стран НАТО или ЕС не будут отправлены на Украину. До этого президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в контексте вопроса отправки западных войск на Украину: «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя». В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае появления военных НАТО на территории Украины конфликт альянса с Россией неизбежен.

При этом премьер-министр Великобритании также 27 февраля признал, что на Украине находятся британские военные специалисты. «Помимо небольшого количества личного состава, который у нас есть в стране, поддерживающего Вооруженные силы Украины, у нас нет никаких планов по крупномасштабному развертыванию», — говорил он. Сунак сообщил, что на территории Украины есть «небольшое количество» специалистов, уточнив лишь, что некоторые из них занимаются обучением оказания медпомощи.

Россия осуждает любую помощь Запада Украине и говорит, что она лишь затягивает конфликт и не может изменить его исход.