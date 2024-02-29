 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Шольца обвинили в раскрытии разведданных о британских военных

Telegraph: Шольца обвинили в раскрытии разведданных после его заявлений о Taurus
Сюжет
Военная операция на Украине
Олафа Шольца обвинили в «вопиющем злоупотреблении разведданными» после его слов, что британские военные помогают ВСУ в обслуживании ракет Storm Shadow. Канцлер сказал это в контексте отказа от поставок немецких Taurus на Украину
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлера ФРГ Олафа Шольца обвинили «вопиющем злоупотреблении разведданными» после того, как он рассказал 27 февраля, что британские военные на Украине помогают ВСУ запускать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, пишет The Telegraph.

Тогда канцлер сообщил, что страна не будет поставлять Киеву ракеты Taurus, немецкий аналог Storm Shadow, поскольку для этого потребуется присутствие немецких военных на Украине, сославшись на подход Великобритании и Франции в этом вопросе. Шольц резюмировал, что следование за Британией сделает Германию участником конфликта.

«Немецкие солдаты ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система [Taurus]. Даже в Германии», — сказал Шольц. До этого, 22 февраля, бундестаг проголосовал за более «мягкую» формулировку о поставке ракет на Украину, где напрямую не указывается Taurus.

«Заявление канцлера относительно предполагаемой причастности Франции и Великобритании к эксплуатации крылатых ракет большой дальности, используемых на Украине, является совершенно безответственным», — приводит The Telegraph слова Норберта Роттгена, депутата от Христианско-демократического союза (ХДС) и бывшего председателя комитета бундестага по внешней политике.

«Это вопиющее злоупотребление разведданными, намеренно направленное на то, чтобы отвлечь внимание от нежелания Германии вооружать Украину собственной ракетной системой большой дальности. Это, без сомнения, будет использовано Россией для продвижения по эскалаторной лестнице», — заявил британский депутат-консерватор Тобиас Эллвуд, бывший председатель комитета британской палаты общин по обороне.

Ракеты класса «воздух — земля» Storm Shadow / SCALP — совместная разработка Великобритании и Франции. ВСУ использует их с мая 2023 года. Дальность полета ракет составляет около 250 км.

Ракеты Taurus класса «воздух — земля» совместно производятся немецкой MBDA Deutschland и шведской SAAB. По данным MBDA, длина ракеты составляет 5 м, масса — 1,4 т, а дальность превышает 500 км.

27 февраля в своем выступлении Шольц говорил, что сухопутные войска из стран НАТО или ЕС не будут отправлены на Украину. До этого президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в контексте вопроса отправки западных войск на Украину: «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя». В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае появления военных НАТО на территории Украины конфликт альянса с Россией неизбежен.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Шольц исключил вступление НАТО в конфликт на Украине
Политика
Олаф Шольц

При этом премьер-министр Великобритании также 27 февраля признал, что на Украине находятся британские военные специалисты. «Помимо небольшого количества личного состава, который у нас есть в стране, поддерживающего Вооруженные силы Украины, у нас нет никаких планов по крупномасштабному развертыванию», — говорил он. Сунак сообщил, что на территории Украины есть «небольшое количество» специалистов, уточнив лишь, что некоторые из них занимаются обучением оказания медпомощи.

Россия осуждает любую помощь Запада Украине и говорит, что она лишь затягивает конфликт и не может изменить его исход.

Премьер-министр Италии Мелони рассказала о своих тайных мечтах

Пашинян объяснил решение о заморозке участия в ОДКБ

Дуров пообещал владельцам Telegram-каналов 50% от стоимости рекламы

Приднестровье обратилось к России за помощью. Подробности

В Мексике началось извержение вулкана. Видео

В Подмосковье электричка сошла с рельсов. Видео

Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к риску «более масштабной войны»

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

В России анонсировали продажи электрического кроссовера. Цена в Китае – 1,1 млн руб.

Samsung показал надеваемый на запястье смартфон. Видео

Считаем дивиденды «Сбера». Сколько банк заплатит за 2023 год?

Биржевая цена какао-бобов зашкаливает. Что случилось?

МВД попросило заочно арестовать блогера-миллионника. В чем его обвиняют?
Авторы
Теги
Персоны
Георгий Смирнов
Олаф Шольц Taurus
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Материалы по теме
Шольц исключил отправку сухопутных сил НАТО и ЕС на Украину
Политика
Шольц призвал все страны ЕС договориться о гарантиях для Украины
Политика
Шольц исключил вступление НАТО в конфликт на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 99,45 (-0,47) Инвестиции, 28 фев, 16:27 Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 91,87 (-0,17) Инвестиции, 28 фев, 16:27
Силуанов заявил о проработке «справедливого налогообложения» в России Экономика, 16:47
В Подмосковье число отказов в разрешениях на стройки сократилось в разы Бизнес, 16:31
В Петербурге произошел пожар на списанном ледоколе «Ермак» Общество, 16:30
Спрос на дешевую аренду жилья в Москве может упасть. Как быть инвестору Pro, 16:30
Шольца обвинили в раскрытии разведданных о британских военных Политика, 16:29
Какие документы разместить на сайте, чтобы не получить штраф ₽500 тыс. Pro, 16:18
Путин поручил нарастить мощность суперкомпьютеров в десять раз Технологии и медиа, 16:15
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае после отказа американца Спорт, 16:08
Венгрия заявила о проблемах с безопасностью Евросоюза при фон дер Ляйен Политика, 16:08
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта Недвижимость, 16:05
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 16:01
Минфин заверил в наличии ресурсов для реализации послания Путина Политика, 16:00
Военная операция на Украине. Карта на 29 февраля Политика, 16:00
ЦБ перезапустил процедуру освобождения ПИФов от замороженных активов Инвестиции, 15:51