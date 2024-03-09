Польша призвала к «ассиметричной эскалации» по Украине

Отправка войск на Украину это не что-то невероятное, а голосования в ООН были созданием правовой базы, заявил МИД Польши и предложил «творчески продуманную и асимметричную эскалацию». Москва предупреждает о риске конфликта с НАТО

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Присутствие войск НАТО на Украине не является чем-то немыслимым, «потому что речь идет о том, чтобы боялся Путин, а не мы Путина», заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский на конференции «25 лет Польши в НАТО» в Варшавском университете. Его слова приводит ведомство в X.

«Запад должен осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию», — предложил Сикорский (цитата по Rzeczpospolita).

После начала Россией военной операции её действия осудили при голосовании более 140 из 190 стран, подчеркнул министр и отметил: «Это не просто заявление для прессы, а создание правовой базы».

Сикорский не уточнил, какое голосование имеет в виду. В начале марта 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России немедленно прекратить «применение силы против Украины» и полностью вывести вооруженные силы с ее территории. Поддержало документ 141 государство, воздержались 35, еще пятеро проголосовали против: Россия, Белоруссия, КНДР, Эритрея и Сирия.

Дискуссия по этой теме началась после слов французского президента Эмманюэля Макрона в конце февраля. Он не исключил, что в будущем войска западных стран могут отправлены на Украину, хотя пока консенсуса в этом вопросе нет. Позднее он пояснил: не исключать какой-либо возможности не означает, что это непременно произойдёт, сейчас такие планы не рассматриваются. Но если бы решение приняли, военные могли бы заняться охраной границ, противовоздушной обороной и инструктажами, уточняли в правительстве Франции.

Другие западные страны, в основном, не поддержали предположение Макрона. Власти США, Германии, Великобритании, Нидерландов, а также руководство НАТО исключили отправку боевых подразделений на украинскую территорию. «Войска польского не будет на Украине», — заверил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Слова французского лидера подвергли в Кремле критике. Если военные стран НАТО появятся на Украине, это сделает неизбежным конфликт между Россией и альянсом, предупредил представитель президента Дмитрий Песков. Вместе с тем, глава российского МИД Сергей Ларов рассказывал, что на Украине уже есть кадровые британские и французские военнослужащие.





