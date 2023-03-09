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Протесты в Грузии ,  
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Протестующие потребовали от правительства Грузии ухода в отставку

Во время митинга часть протестующих потребовала от правительства Грузии ухода в отставку, проведения досрочных выборов и освобождения всех задержанных 7 и 8 марта в ходе протестов
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Протестующие в Грузии выдвинули новый ультиматум правительству — они потребовали от него ухода в отставку, а также проведения досрочных выборов, передает «Рустави 2». «Интерфакс» уточняет, что с таким требованием выступила группа ветеранов, которая вышла на трибуну митинга, и часть протестующих поддержали их.

Участники протестов также требуют освобождения задержанных 7 и 8 марта.

Оппозиционные политики вышли на трибуну и обратились к протестующим. Они заявили о необходимости сменить правительство, передает телеканал.

Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах, возмутивший оппозицию. У здания парламента 7 марта начались протесты, а на следующий день акция приняла более агрессивные формы. Группы протестующих пытались проникнуть в правительственное здание. Полицейские применяли водометы и слезоточивый газ, чтобы оттеснить их от парламента.

По данным МВД Грузии, участники акции повредили защитные заграждения у парламента, входные двери и оконные решетки, разбили окна, а также бросали в здание и во двор парламента камни. Оппозиция настаивает на мирном характере акций, обвиняя власти в провокации.

Секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе 9 марта заявил, что партия намерена провалить законопроект во время второго чтения в парламенте.

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В этот же день МВД Грузии заявило, что все задержанные по административным делам на акциях 7 и 8 марта освобождены. Расследование уголовных дел, связанных с применением насилия у здания парламента, продолжается «в соответствии со ст. 353 и 187 Уголовного кодекса Грузии».

В Европейском союзе назвали законопроект об иноагентах «несовместимым с ценностями и стандартами ЕС». Госдепартамент США указал, что инициатива несовместима с желанием европейской интеграции страны, поскольку «вдохновлена Кремлем». Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить на закон вето.

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас обвинил ЕС и США в попытке устроить в Грузии госпереворот на фоне возможного принятия законопроекта об иноагентах.

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Виктория Громова Виктория Громова
Грузия протест требования правительство отставка
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