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Власти Германии приняли к сведению данные NYT по «Северным потокам»

Представитель кабмина ФРГ: Берлин принял к сведению новые данные о «Северных потоках»
Утечка газа на газопроводе Nord Stream
Утечка газа на газопроводе Nord Stream (Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images)

Берлин принял к сведению сообщение The New York Times о причастности «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков», заявили «РИА Новости» в правительстве Германии. Издание со ссылкой на новые разведданные сообщило, что ко взрывам на газопроводах может быть причастна «проукраинская группировка».

Представитель кабмина ФРГ указала, что расследование ведут также Швеция и Дания. «Буквально недавно Швеция, Дания и Германия проинформировали Совет Безопасности ООН о том, что расследование продолжается и что результата пока нет», — сказала собеседница агентства.

Белый дом отказался комментировать сообщения, пока продолжается расследование европейских стран. «Я не буду забегать вперед в том, что касается расследований. И я бы направил вас к этим европейским странам за комментариями относительно расследования», — сказал заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Материал дополняется.

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