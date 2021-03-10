Правительство Армении объявило об увольнении главы Генштаба

Оник Гаспарян (Фото: Министерство Обороны Республики Армения)

Начальник Генштаба Армении Оник Гаспарян уволен с должности согласно Конституции страны, после того, как президент дважды отклонил проект указа о его отставке, предложенной премьер-министром Николом Пашиняном. Об отставке Гаспаряна сообщается на сайте правительства.

«Начальник Генерального штаба ВС Республики Армения Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности в законном порядке с 10 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

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