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Политика ,  
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Правительство Армении объявило об увольнении главы Генштаба

Оник Гаспарян
Оник Гаспарян (Фото: Министерство Обороны Республики Армения)

Начальник Генштаба Армении Оник Гаспарян уволен с должности согласно Конституции страны, после того, как президент дважды отклонил проект указа о его отставке, предложенной премьер-министром Николом Пашиняном. Об отставке Гаспаряна сообщается на сайте правительства.

«Начальник Генерального штаба ВС Республики Армения Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности в законном порядке с 10 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

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