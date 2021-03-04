Уволенный после спора с Пашиняном замначальника Генштаба обратился в суд

Тиран Хачатрян, чья отставка после спора с премьером об «Искандерах» привела к политическому кризису в Армении, не намерен признавать законность своего увольнения. Он требует суд признать указ недействительным

Тиран Хачатрян (Фото: Министерство Обороны Республики Армения)

Бывший первый заместитель начальника Главного штаба Вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян направил иск в административный суд республики, он требует признать указ об его отставке недействительным. Об этом сообщает Armenpress.

Иск датирован 3 марта. В качестве третьей стороны в нем фигурируют аппарат премьер-министра и Генштаб.

Хачатряна отправили в отставку после того, как он оспорил выводы о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер», которые озвучил премьер-министр Никол Пашинян. 24 февраля Пашинян заявил журналистам, что имевшиеся на вооружении армянской армии «Искандеры» оказались неэффективны во время конфликта в Карабахе, и из всех выпущенных ракет сработало только 10%. После этого интервью представитель Генштаба призвал журналистов «не формировать неправильные представления об этом оружии» и назвал слова Пашиняна «несерьезными». Сразу после этого его уволили. В соответствии с законодательством Армении, указ об отставке был подписан президентом Арменом Саркисяном.

Слова Пашиняна и отставка Хачатряна спровоцировали политический кризис в стране. На следующий день после отставки Хачатряна Генштаб опубликовал заявление, в котором потребовал немедленной отставки самого премьера, в связи с тем, что он «не в состоянии принимать адекватные решения». Военных поддержали некоторые бывшие чиновники, например экс-президент Роберт Кочарян, и высокопоставленные сотрудники полиции. Пашинян в ответ собрал несколько митингов своих сторонников и потребовал отставки уже главы Генштаба Оника Гаспаряна. Но в этот раз президент отказался утвердить отставку. Он дважды отклонил проект указа об отставке, направленный ему Пашиняном. В соответствии с Конституцией Армении, после этого указ должен был вступить в законную силу. Но Саркисян направил в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность поправок, внесенных в 2018 году в закон «О воинской службе и статусе военнослужащего», регламентирующих кадровые вопросы. Генштаб отметил, что Гаспарян продолжит исполнять свои обязанности еще как минимум восемь дней — этот срок действует после обращения президента в КС.