У здания парламента Армении начались столкновения полиции и протестующих

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 74,26 (-0,16) Инвестиции, 17:24
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 88,17 (-0,76) Инвестиции, 17:24
Секретарь СНБО объяснил идею сделать английский государственным языком Общество, 20:35 Союз биатлонистов России подал иск к бывшему президенту Спорт, 20:25 Facebook ответил на требование Роскомнадзора разблокировать статью РБК Технологии и медиа, 20:07 Норвегия обжаловала дисквалификацию Клебо за сломанную палку Большунова Спорт, 20:05 Власти Греции оценили сроки открытия «туристических ворот» Общество, 19:59 «Сафмар» Гуцериевых продаст часть доли в «М.Видео» через SPO Бизнес, 19:57 Владимир Белановский ушел с поста замглавы Минцифры Политика, 19:51 Премьер Таиланда распылил антисептик на журналистов Политика, 19:46 Фильм «Дорогие товарищи!» попал в номинации премий «Ника» и BAFTA Стиль, 19:45 Ян потерял две позиции в рейтинге UFC после поражения от Стерлинга Спорт, 19:34 Skoda рассказала об испытаниях новой Fabia Авто, 19:30 СМИ узнали о допросе Медведчука после публикации «разговора с Сурковым» Политика, 19:30 Дума поддержала закон о блокировке за оправдание экстремизма Общество, 19:25 Акции ЧТПЗ взлетели на 20% после объявления о слиянии с ТМК Инвестиции, 19:24
Протесты в Армении ,  
0 

У здания парламента Армении начались столкновения полиции и протестующих

Фото: Хайк Багдасарян / Photolure / ТАСС
Фото: Хайк Багдасарян / Photolure / ТАСС

В Армении противники премьер-министра страны Никола Пашиняна попытались заблокировать здание парламента в Ереване, произошли столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщают «Sputnik Армения» и ТАСС со ссылкой на своих корреспондентов, а также местное издание New.am.

Перекрыть все входы и выходы парламента во время митинга призвал единый кандидат от оппозиционного «Движения за спасение отечества» Вазген Манукян, уточняет «Арменпресс». «Поставим палатки, чтобы ни один депутат не мог войти в это здание. Мы окружаем национальное собрание, оно будет работать только тогда, когда будет принято подходящее для нашего народа решение», — цитирует его агентство.

Полиция взяла под усиленную охрану резиденцию президента Армении
Политика
Фото:Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

После этого, как передает «Интерфакс», несколько сотен демонстрантов заблокировали вход и въезд в парламент, расположившись на улице Демирчяна и проспекте Баграмяна. Силовики вначале ничего не предпринимали, однако затем между ними и протестующими начались столкновения. По информации «Sputnik Армения», полиция уже задержала некоторых митингующих. Силовики также выставили кордоны на входе в парламент.

Координатор «Движения по спасению Родины» Ишхан Сагателян уточнил, что оппозиция не собирается врываться в парламент, и попросил стороны не поддаваться на провокации.

Армянская оппозиция потребовала от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку 8 февраля. Главу правительства обвинили в предательстве народа из-за подписанного 10 ноября 2020 года мирного соглашения с Азербайджаном после конфликта в Нагорном Карабахе. Сам Пашинян говорил, что у него не было выбора при подписании договора. Поскольку в отставку он не ушел, с 20 февраля оппозиция пообещала проводить непрекращающиеся акции массового неповиновения.

Армения парламент протесты задержания
Материалы по теме
Полиция взяла под усиленную охрану резиденцию президента Армении
Политика
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в «запланированном поражении»
Политика
Оппозиция Армении отказалась от досрочных выборов без отставки Пашиняна
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter