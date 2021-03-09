У здания парламента Армении начались столкновения полиции и протестующих

Фото: Хайк Багдасарян / Photolure / ТАСС

В Армении противники премьер-министра страны Никола Пашиняна попытались заблокировать здание парламента в Ереване, произошли столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщают «Sputnik Армения» и ТАСС со ссылкой на своих корреспондентов, а также местное издание New.am.

Перекрыть все входы и выходы парламента во время митинга призвал единый кандидат от оппозиционного «Движения за спасение отечества» Вазген Манукян, уточняет «Арменпресс». «Поставим палатки, чтобы ни один депутат не мог войти в это здание. Мы окружаем национальное собрание, оно будет работать только тогда, когда будет принято подходящее для нашего народа решение», — цитирует его агентство.

После этого, как передает «Интерфакс», несколько сотен демонстрантов заблокировали вход и въезд в парламент, расположившись на улице Демирчяна и проспекте Баграмяна. Силовики вначале ничего не предпринимали, однако затем между ними и протестующими начались столкновения. По информации «Sputnik Армения», полиция уже задержала некоторых митингующих. Силовики также выставили кордоны на входе в парламент.

Координатор «Движения по спасению Родины» Ишхан Сагателян уточнил, что оппозиция не собирается врываться в парламент, и попросил стороны не поддаваться на провокации.