Военные объяснили обращение Саркисяна в КС по поводу главы Генштаба

Армен Саркисян (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян, отставки которого добивается премьер-министр Никол Пашинян, продолжает исполнять свои обязанности. Об этом говорится в заявлении Генштаба, которое приводит портал news.am.

Накануне президент Армен Саркисян повторно отклонил ходатайство Пашиняна об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. Вместе с тем глава государства решил обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность поправок, внесенных в 2018 году в закон «О воинской службе и статусе военнослужащего».

В заявлении военного ведомства говорится, что, согласно ст. 168 Конституции Армении, у суда нет полномочий решать вопрос по снятию главы Генштаба. Саркисян не мог отправить в КС проект указа об отставке Гаспаряна, именно поэтому он решил оспорить положения закона «О воинской службе», который регулирует кадровые вопросы вооруженных сил.

Как сообщили в штабе, Саркисян действовал в соответствии с Конституцией. Генштаб отметил, что Гаспарян продолжит исполнять свои обязанности еще как минимум восемь дней — этот срок действует после обращения президента в КС.