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Протесты в Армении ,  
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Военные объяснили обращение Саркисяна в КС по поводу главы Генштаба

Армен Саркисян
Армен Саркисян (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян, отставки которого добивается премьер-министр Никол Пашинян, продолжает исполнять свои обязанности. Об этом говорится в заявлении Генштаба, которое приводит портал news.am.

Накануне президент Армен Саркисян повторно отклонил ходатайство Пашиняна об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. Вместе с тем глава государства решил обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность поправок, внесенных в 2018 году в закон «О воинской службе и статусе военнослужащего».

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Оник Гаспарян

В заявлении военного ведомства говорится, что, согласно ст. 168 Конституции Армении, у суда нет полномочий решать вопрос по снятию главы Генштаба. Саркисян не мог отправить в КС проект указа об отставке Гаспаряна, именно поэтому он решил оспорить положения закона «О воинской службе», который регулирует кадровые вопросы вооруженных сил.

Как сообщили в штабе, Саркисян действовал в соответствии с Конституцией. Генштаб отметил, что Гаспарян продолжит исполнять свои обязанности еще как минимум восемь дней — этот срок действует после обращения президента в КС.

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Пашинян решил уволить Гаспаряна после того, как военные потребовали отставки правительства и премьера. Это произошло из-за того, что своей должности лишился заместитель главы Генштаба Тиран Хачатрян. Он не согласился с заявлением Пашиняна, раскритиковавшего российские ракетные комплексы «Искандер», которые применялись в ходе конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Пресс-служба премьер-министра позже объяснила его слова об «Искандерах» дезинформацией и назвала российское оружие «одним из лучших в мире».

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