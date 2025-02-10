Почему премьер Японии ужесточил риторику по претензиям на Курилы

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по статусу Южных Курильских островов, впервые за семь лет заявив о планах закрепить «принадлежность» всех четырех островов за Токио. Чем это вызвано, разбирался РБК

Сигэру Исиба (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Что японский премьер сказал о статусе Курил

7 февраля в Японии отмечали День северных территорий. Этим термином в стране обозначают Южные Курилы (острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и островная гряда Хабомаи), на суверенитет над которыми претендует Токио. Премьер-министр Сигэру Исиба, возглавивший кабинет в октябре, в этот день находился в Соединенных Штатах и ко Всеяпонскому съезду за возвращение северных территорий, который проходил в Токио, обратился в формате видеообращения.

День северных территорий — ежегодный японский праздник, отмечаемый 7 февраля с 1981 года. Празднуется в честь заключения Симодского трактата о торговле и границах, подписанного Японией и Российской империей. В его рамках Японии переходили острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные острова Курильской гряды признавались российскими владениями. Всеяпонский съезд за возвращение северных территорий также проводится каждый год; в нем принимают участие ведущие японские политики, в том числе премьер-министр.

Исиба назвал прискорбным тот факт, что Японии и России так и не удалось решить вопрос о статусе Южных Курил и заключить мирный договор. «Несмотря на сложную ситуацию в японо-российских отношениях, вызванную вторжением России на Украину, правительство продолжит свою политику, направленную на решение вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключение мирного договора», — сказал японский премьер. Он также обратился к Москве с призывом возобновить программы посещения могил бывшими жителями Курильских островов, назвав этот вопрос «главным приоритетом в японо-российских отношениях».

Россия в сентябре 2022 года прекратила действие соглашений с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами — бывшими жителями этих островов, а также об установлении безвизового режима для японцев на Курилах. Такая мера стала ответом на присоединение Токио к санкциям против России. В МИД России подчеркивали, что это решение не затрагивает реализацию советско-японской договоренности о взаимном безвизовом посещении могил от 2 июля 1986 года, однако эти поездки, приостановленные в 2020 году из-за пандемии коронавируса, так и не возобновились. С 2022 года для пожилых выходцев с островов и их родственников в Японии организуют специальные круизы, во время которых они могут с моря посмотреть на Кунашир и Итуруп и помолиться за упокой родственников.

«Проблема северных территорий — это проблема не только бывших жителей островов и соседних районов, но и всей нации, и очень важно, чтобы наш народ работал сообща, как единое целое», — подчеркнул Исиба в видеообращении.

В тот же день он провел переговоры с Дональдом Трампом, главным фокусом которых, впрочем, были не противоречия с Россией, а торгово-экономические отношения с Соединенными Штатами. Трамп не раз выражал недовольство дефицитом США в торговле с Японией, и в Токио опасались, что республиканец решит ввести на японскую продукцию повышенные тарифы, как это уже произошло с Китаем, Мексикой и Канадой (в отношении двух последних введение пошлин, впрочем, приостановлено на месяц). По итогам встречи Трамп не стал полностью исключать введение тарифов на японские товары, но выразил надежду, что торговый дисбаланс удастся выправить иначе.

Россия и Япония так и не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Сан-Францисский договор, подпись под которым советская делегация отказалась ставить, предусматривал отказ Токио от территориальных претензий на Курильские острова, однако в документе не содержалось четкого определения островов, а также того, в чью юрисдикцию они отходят. Японское правительство настаивало и продолжает настаивать, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи никогда не входили в понятие Курильских островов. Москва, в свою очередь, подчеркивает, что по итогам Ялтинской конференции 1945 года ей отошла вся островная гряда. В 1956 году стороны подписали советско-японскую декларацию, прекратившую состояние войны и установившую параметры будущих мирных переговоров. В частности, Москва соглашалась с передачей Японии лишь Шикотана и Хабомаи, но уже после заключения между странами мирного договора. Однако СССР аннулировал взятые на себя обязательства из-за заключения Японией оборонного соглашения с США в 1960 году.

Почему японский премьер выбрал более жесткие формулировки

Заявление Исибы по курильской проблематике во многом повторяло тезисы японских властей, которые звучат из года в год. Однако японская газета «Хоккайдо симбун» обратила внимание, что премьер впервые с 2018 года вернулся к принципу «подтверждения принадлежности [Японии] четырех островов» — в последний раз такую формулировку на съезде использовал премьер Синдзо Абэ, возглавлявший кабинет в 2012–2020 годах. Издание напоминает, что многие годы этот подход был основополагающим в политике Токио по территориальному спору, однако Абэ решил от него отказаться на фоне активизации переговоров с Москвой, которые планировалось вести на основе советско-японской декларации — то есть с передачей Токио лишь Шикотана и Хабомаи.

Заявление Исибы ознаменовало собой окончательный отказ от политического курса эпохи Абэ, заявил РБК Джеймс Браун, эксперт по российско-японским отношениям, профессор Университета Темпл в Токио. По его оценке, этот шаг не был удивительным. Абэ, пояснил он, пошел на большую уступку, согласившись сделать приоритетным передачу лишь двух островов, однако Москва не пошла навстречу; напротив, в 2020 году были приняты поправки к Конституции России, запрещающие отчуждение российских территорий и значительно затрудняющие переговоры. «После провала подхода Абэ последующие премьер-министры Японии постепенно возвращались к традиционной японской позиции, заключающейся в том, чтобы приоритизировать [возвращение] всех четырех островов. Исиба официально закрепил смену курса», — сказал Браун, отметив, что этот шаг никак не связан с визитом японского премьера в США.

Доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России, старший научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН Владимир Нелидов, впрочем, называет жест Исибы скорее ритуальным и связывает его с желанием японского премьера укрепить свои внутриполитические позиции. «Никакой реальной возможности заполучить так называемые северные территории, то есть российские Южные Курилы, у Токио нет… Но часть японского электората — причем именно часть, для многих японцев это не является значимым вопросом — занимает принципиальную позицию по этому вопросу, поэтому Исиба делает шаги, подобные такому заявлению», — сказал эксперт в комментарии РБК.

Нелидов пояснил, что Исиба воспринимается как «ястреб» по внешнеполитическим вопросам, а потому с него «больше спрос». Премьер также находится в крайне шатком положении: в октябре 2024 года его партия утратила большинство в нижней палате парламента и его кабинет стал правительством меньшинства. Рейтинг одобрения кабинета с тех пор немного вырос, но остается довольно низким — он составляет 44%, согласно опросу NHK за 7–9 февраля. «Поэтому Исиба буквально пытается, так сказать, по крохам собирать политический капитал, чтобы сохранить свое положение», — считает Нелидов.

Опрошенные РБК эксперты солидарны в том, что шансы на возобновление контактов между Россией и Японией на том же уровне, что при Абэ, крайне низки. По мнению Нелидова, даже просто возобновление переговоров по вопросу заключения мирного договора невозможно до тех пор, пока Япония продолжает занимать жесткую антироссийскую позицию. «Так что, по всей видимости, хотя бы какой-то диалог по этому вопросу будет возобновлен не раньше того, как будет решена проблема Украины», — прогнозирует он.

Браун также считает, что, хотя Япония и заинтересована в ограниченном диалоге по вопросам поездок на Курилы и рыболовства, говорить о возобновлении полноформатного взаимодействия не приходится, поскольку японское правительство ради этого от санкций не откажется. Эксперт напомнил, что Токио ввел против российского президента Владимира Путина персональные санкции, а многие представители японского общества и политических элит считают Москву «изгоем» из-за военного сотрудничества с Пхеньяном.