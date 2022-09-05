Россия отменила безвизовый режим посещения Курил для граждан Японии

Разрыв соглашений был анонсирован еще весной, став ответом на пакет антироссийских санкций

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Россия прекратила действие соглашений с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами — бывшими жителями этих островов, а также об установлении безвизового режима для японцев на Курилах. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Упрощенный режим посещения Курил был установлен соглашениями о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года.

Разрыв этих соглашений МИД России анонсировал еще в марте. Ведомство назвало это ответными мерами «с учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России».

Южные Курилы вошли в состав СССР и затем России по итогам Второй Мировой войны. Статус островов остается спорным, на них продолжает претендовать Япония. Из-за этого территориального спора Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор.

22 апреля МИД Японии в «Синей книге дипломатии» впервые за 19 лет обозначил «северные территории» (так в Токио называют Южные Курилы) как «оккупированные». Эта книга публикуется ежегодно с 1957-го, ее обновленная версия была представлена на заседании кабинета министров

21 марта российский МИД заявил, что Москва не намерена продолжать с Токио переговоры по мирному договору из-за введенных против России санкций, связанных с началом военных действий на Украине. Тогда же Россия вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.

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Токио ввел санкции против российского Центробанка, президента Владимира Путина и других политиков, заблокировал активы российских банков ВЭБ, Промсвязьбанка и «России». Кроме того, Япония лишила Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле.