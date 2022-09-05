Россия отменила безвизовый режим посещения Курил для граждан Японии

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 60,14 (-0,08) Инвестиции, 16:37
Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 60,9 (+0,53) Инвестиции, 16:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 22:00
В России создадут два автобронетанковых ремонтных завода Экономика, 21:52
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 21:38
Первый гол Радулова после возращения в КХЛ помог «Ак Барсу» победить ЦСКА Спорт, 21:34
Мбаппе не поверил сообщениям о заколдовавшем его Погба Спорт, 21:29
Нигматуллин заявил о желании видеть в «Локомотиве» тренера-россиянина Спорт, 21:27
Расследования, трагедии, два нобелевских лауреата: история «Новой газеты» Общество, 21:22
ИГ взяла на себя ответственность за теракт у посольства России в Кабуле Политика, 21:12
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 21:09
Номер машины подозреваемой по делу Дугиной был снят с учета в Казахстане Политика, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
Россия отменила безвизовый режим посещения Курил для граждан Японии Политика, 20:55
Глава МВД Великобритании после победы Трасс объявила об отставке Политика, 20:44
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 20:43
Война санкций ,  
0 

Россия отменила безвизовый режим посещения Курил для граждан Японии

Разрыв соглашений был анонсирован еще весной, став ответом на пакет антироссийских санкций
Фото: Юрий Мальцев / Reuters
Фото: Юрий Мальцев / Reuters

Россия прекратила действие соглашений с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами — бывшими жителями этих островов, а также об установлении безвизового режима для японцев на Курилах. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Упрощенный режим посещения Курил был установлен соглашениями о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года.

Разрыв этих соглашений МИД России анонсировал еще в марте. Ведомство назвало это ответными мерами «с учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России».

Острова преткновения: о чем спорят Россия и Япония
Фотогалерея 
Официальные российско-японские отношения впервые закреплены в&nbsp;Симодском трактате (1855 год), по&nbsp;которому Японии отошли Итуруп, Кунашир и&nbsp;острова Малой Курильской гряды, остальные Курилы признавались российскими, а&nbsp;Сахалин был объявлен совместным владением&nbsp;&mdash; &laquo;неразделенной&raquo; территорией. Было заключено несколько двусторонних договоров, по&nbsp;итогам которых к&nbsp;1905 году все Курильские острова и&nbsp;часть Сахалина к&nbsp;югу от&nbsp;50-й параллели оказались во&nbsp;владении Японии.

Южные Курилы вошли в состав СССР и затем России по итогам Второй Мировой войны. Статус островов остается спорным, на них продолжает претендовать Япония. Из-за этого территориального спора Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор.

22 апреля МИД Японии в «Синей книге дипломатии» впервые за 19 лет обозначил «северные территории» (так в Токио называют Южные Курилы) как «оккупированные». Эта книга публикуется ежегодно с 1957-го, ее обновленная версия была представлена на заседании кабинета министров 

21 марта российский МИД заявил, что Москва не намерена продолжать с Токио переговоры по мирному договору из-за введенных против России санкций, связанных с началом военных действий на Украине. Тогда же Россия вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах. 

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Pro
Фото: Giorgio Perottino / Getty Images Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут
Инструкции
Pro
Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть
Статьи
Pro
Зарядка для офиса: 8 упражнений, чтобы размять все тело
Видео
Pro
Фото: Fox Photos / Getty Images Почему умственная работа выматывает и что с этим делать
Исследования
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров
Исследования
Pro
Фото: Johannes Simon / Getty Images «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company
Статьи
Pro
$10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира
Статьи

Токио ввел санкции против российского Центробанка, президента Владимира Путина и других политиков, заблокировал активы российских банков ВЭБ, Промсвязьбанка и «России». Кроме того, Япония лишила Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле. 

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Курильские острова Япония
Материалы по теме
Япония призвала Россию исключить Южные Курилы из зоны военных учений
Политика
Трутнев объяснил запрет для Японии на рыболовство у Курильских островов
Политика
Эксперты оценили заявление Японии о «незаконно оккупированных» Курилах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter