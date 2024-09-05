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ВЭФ-2024 ,  
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Путин поручил создать музей в память о курильской операции 1945 года

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ВЭФ-2024
Мемориальный комплекс в память об&nbsp;участниках&nbsp;Курильской десантной операции, остров Шумшу, Сахалинская область
Мемориальный комплекс в память об участниках Курильской десантной операции, остров Шумшу, Сахалинская область (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

На Дальнем Востоке необходимо увековечить память о курильской десантной операции 1945 года, построив в регионе музей, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию вел РБК.

«Мы продолжим создание на Дальнем Востоке новых музеев. И в рамках этой работы поручаю увековечить память о курильской десантной операции августа-сентября 1945 года, которая стала одним из последних сражений Второй мировой войны. Стала, безусловно, символом мужества наших солдат и офицеров», — сказал Путин.

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Владимир Путин

политик, президент России
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