Путин поручил создать музей в память о курильской операции 1945 года
На Дальнем Востоке необходимо увековечить память о курильской десантной операции 1945 года, построив в регионе музей, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию вел РБК.
«Мы продолжим создание на Дальнем Востоке новых музеев. И в рамках этой работы поручаю увековечить память о курильской десантной операции августа-сентября 1945 года, которая стала одним из последних сражений Второй мировой войны. Стала, безусловно, символом мужества наших солдат и офицеров», — сказал Путин.
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