Чем известен новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба

Парламент Японии утвердил новым премьер-министром Сигэру Исибу, ранее победившего на выборах главы правящей ЛДПЯ. Чем он известен и как при нем может измениться политический курс Токио — в материале РБК

Сигэру Исиба (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Что известно про Сигэру Исибу

Сигэру Исиба — один из наиболее опытных политиков правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ), пять раз предпринимавший попытки возглавить партию и страну: в 2008, 2012, 2018, 2020 и 2024 годах. Объявляя в этом году о своем выдвижении на пост председателя партии, он пообещал, что это в последний раз. «Это станет кульминацией моей политической карьеры, которая длится уже 38 лет», — сказал Исиба, которые проигрывал выборы раз за разом, поскольку не мог заручиться поддержкой крупных фракций и влиятельных однопартийцев.

В этот раз конкурентами Исибы были восемь человек — бывших и действующих членов японского правительства. Беспрецедентными было не только число кандидатов, но и сами обстоятельства выборов: коррупционный скандал вынудил премьер-министра страны Фумио Кисиду отказаться от выдвижения своей кандидатуры и ликвидировать фракционную систему ЛДПЯ. Последнее во многом позволило Исибе одержать долгожданную победу.

В голосовании участвовали менее 700 тыс. человек — 368 членов парламента от ЛДПЯ и 695,5 тыс. рядовых членов партии (у них было столько же «голосов» — 368, которые распределялись между кандидатами пропорционально итогам голосования). Набрав 154 голоса, Исиба вышел во второй тур, где ему противостояла министр экономической безопасности Санаэ Такаити, получившая в первом раунде 181 голос. Во втором туре у рядовых членов партии осталось всего 47 «голосов» (по числу японских префектур), и бывшему министру обороны удалось обойти свою соперницу, получив 215 голосов. «ЛДПЯ возродится, оправдает ожидания людей и добьется результатов, — пообещал Исиба. — Я буду верить в наш народ, смело и искренне говорить правду и сделаю все возможное, чтобы превратить Японию в безопасную страну, где каждый снова сможет жить с улыбкой».

Исиба — из семьи, принадлежащей к политической элите. Его отец, Дзиро Исиба, занимал посты замминистра строительства, губернатора префектуры Тоттори и главы МВД Японии. В 1979 году Сигэру окончил юрфак престижного токийского университета Кэйо и начал работать в банке Mitsui. В 1981 году отец Исибы умер, и на похоронах экс-премьер Японии Какуэй Танака посоветовал юноше продолжить отцовское дело. В 1983 году Исиба устроился секретарем в одну из фракций ЛДПЯ, а уже в 1986 году в возрасте 29 лет был впервые избран в нижнюю палату парламента, став самым молодым депутатом.

Поначалу молодой парламентарий занимался вопросами сельского хозяйства, однако вскоре увлекся оборонной политикой — большое влияние на него оказала война в Персидском заливе 1990–1991 годов. Тогда ЛДПЯ предприняла попытку провести через парламент закон, который позволил бы правительству отправить флот для материально-технического снабжения союзников в Персидском заливе. Он не прошел, но уже после завершения активной фазы боевых действий в регион были направлены японские минные тральщики.

«То, как политики, чиновники, ученые и весь японский народ пребывали в полной растерянности, не зная, что делать, стало для меня невероятным потрясением. Как будто никто раньше не задумывался о том, как Япония должна реагировать в подобной ситуации», — рассказывал впоследствии Исиба. Он также стал коллекционировать модели военных самолетов и кораблей, чем заработал себе прозвище «гундзи отаку» — «помешанный на военном деле». Еще одно необычное увлечение нового японского премьера — женская поп-группа Candies из 1970-х, чьи песни он часто исполняет в караоке. Исиба также большой любитель японской художественной литературы, железных дорог и блюда рамэн — он даже возглавляет межпартийное сообщество его фанатов.

В 1993 году Исиба вышел из ЛДПЯ, требуя политических реформ, но вернулся спустя четыре года — правда, однопартийцы еще долгое время припоминали ему этот демарш. Впрочем, это не помешало ему продвигаться по карьерной лестнице: в 2000 году он был назначен на пост заместителя руководителя Управления национальной обороны (ведомство — предшественник Министерства обороны, сформированного в 2007 году), а в 2002 году он возглавил управление.

На этой должности Исиба стал одним из ключевых двигателей трансформации Сил самообороны Японии, отмечает исследователь Адам Лифф. Исиба руководил программой создания и запуска первого японского разведывательного спутника и совместной с США разработкой баллистических ракет SM-3 Block IIA, а также способствовал размещению японских военных за рубежом без санкции СБ ООН — в Ираке в 2003 году.

В 2007 году он возглавил Министерство обороны, правда, менее чем на год, но и здесь успел отличиться — среди прочего, довольно развернутым ответом на вопрос о возможном нападении на Японию Годзиллы или НЛО. «Нет никаких конкретных доказательств того, что их не существует. Мы должны учитывать все возможные сценарии», — заявил он на пресс-конференции. Исиба также признал, что с юридической точки зрения появление над Японией НЛО будет сложно классифицировать как нарушение воздушного пространства страны, ведь космический корабль инопланетян технически не будет являться иностранным воздушным судном.

В 2008 — 2009 годах Исиба занимал должность министра сельского хозяйства, а в 2014 — 2016 годах — министра по делам борьбы с сокращением численности населения и оживления местной экономики. Он принадлежит к немногочисленной протестантской общине Японии и состоит в Объединенной Церкви Христа.

Какие преобразования предлагает новый премьер-министр

1 октября в парламенте Японии прошло утверждение Сигэру Исибы в качестве премьер-министра. Поскольку у ЛДПЯ большинство, процедура скорее была формальностью.

Стремительное падение рейтингов ЛДПЯ, спровоцированное коррупционным скандалом и связями некоторых членов партии с тоталитарной сектой «Церковь объединения», поставило вопрос о досрочных выборов в нижнюю палату парламента. Предполагалось, что они пройдут не позднее октября 2025 года. Несмотря на то, что в ходе предвыборной кампании Исиба говорил о том, что не видит необходимости в поспешном роспуске палаты представителей, на следующий день после своего избрания председателем ЛДПЯ он заявил в телеинтервью, что чем раньше пройдут выборы, тем лучше. 30 сентября Исиба объявил дату досрочного голосования — 27 октября; предвыборная кампания начнется 15 октября. Главный соперник ЛДПЯ, оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии, также пойдет на них с обновленным руководством — 23 сентября ее возглавил Ёсихико Нода, занимавший пост премьера в 2011 — 2012 годах.

Если Исибе удастся привести свою партию к победе и получить национальный мандат на управление страной, то его будет ждать множество непростых задач — от внутренней реформы ЛДПЯ до восстановления японской экономики. Последнее он рассчитывает сделать благодаря гибкой фискальной политике. В ходе своей многолетней политической карьеры Исиба также выдвинул ряд идей, часть которых он, вероятно, попытается реализовать, оказавшись в премьерском кресле. Среди них — изменение законодательства, чтобы позволить парам сохранять свои фамилии при вступлении в брак (сейчас один из супругов должен взять фамилию другого), легализация однополых браков, а также проведение реформ, которые позволили бы передавать императорский престол по женской линии.

Кроме того, Исиба выступал за отказ от ядерной энергетики, переход к возобновляемым источниками энергии и пересмотр двустороннего соглашение о статусе американского воинского контингента в Японии в сторону большего равноправия и возможности размещения японских военных на базах США в Гуаме. Но, пожалуй, наиболее яркий пункт его политической программы — создание азиатского аналога НАТО из-за угрозы того, что «сегодняшняя Украина станет завтрашней Восточной Азией». Это, среди прочего, предполагает размещение в регионе американского ядерного оружия.

Впрочем, опрошенные РБК эксперты усомнились в реализуемости этих инициатив. Владимир Нелидов, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России, старший научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН, отметил, что японские политики, занимая пост премьер-министра, нередко выдвигают яркие идеи, «призванные обозначить их политическую индивидуальность и создать задел для своего пребывания у власти». Так покойный премьер Синдзо Абэ провозгласил «абэномику», а Фумио Кисида — «новый капитализм»; правда, существенно в их реализации они не продвинулись. То же самое произойдет с «азиатским НАТО», полагает Нелидов.

Эксперт напомнил, что Япония последовательно наращивает военное сотрудничество с США, а двумя годами Кисида принял решение об увеличении оборонных расходов страны до 2% ВВП, поэтому политика нового премьера, вероятно, станет продолжением этих тенденций. «При Исибе тоже будут развиваться сотрудничество с США и, вероятно, с Южной Кореей, Австралией, проамериканскими странами Юго-Восточной Азии, в частности, с Филиппинами, а также внерегиональными игроками вроде Великобритании. Все это и так уже осуществляется, — подчеркнул Нелидов. — Но появления блока, подобного НАТО и, что самое главное, обладающего аналогом 5-й статьи Устава НАТО о том, что нападение на одну страну будет считаться нападением на всех, невозможно». Эксперт пояснил, что подобный шаг потребует пересмотра пацифистких положений Конституции Японии, который на данном этапе невозможен.

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов, в свою очередь, указал, что даже Соединенные Штаты считают идею создания азиатской версии НАТО преждевременной. «В Вашингтоне полагают, что для этого нет необходимых условий и нужно совершенствовать мини-латеральные союзы, которые Япония и США создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе — QUAD, треугольники «Япония — США — Южная Корея» и «Япония — США — Филиппины», а также AUKUS, к которому Япония, видимо, со временем присоединится», — отметил он.

Исиба находится в российских санкционных списках. 15 июля 2022 года МИД России запретил политику и еще 383 членами парламента Японии въезд на территорию страны. Этот шаг стал ответом на аналогичные рестрикции, введенные японскими властями против депутатов Государственной думы. Вероятнее всего, став премьером, Исиба продолжит тот же курс в отношении России, что взял Кисида, предположил Кистанов. «Наши отношения сейчас загнаны в глухой тупик. Исиба в силу начавших уже проявляться «ястребиных» взглядов будет продолжать этот курс, то есть усиливать санкционное давление на Россию, координировать свою политику в отношении Москвы с США и НАТО. Никаких положительных изменений в японо-российских отношениях я не жду, по крайней мере, до завершения СВО на Украине», — отметил японист.

Нелидов также отметил, что динамику российско-японских отношений не следует рассматривать отдельно от более широкого геополитического контекста отношений России с Западом. «Если начнется налаживание отношений России с Западом — условно, если Трамп придет к власти в США и найдет решение украинского кризиса, которое приемлемо для обеих сторон, то и Япония будет открыта к сотрудничеству», — предположил он. Если же негативные тенденции в отношениях между Россией и Западом будут сохраняться, то неизменной останется и линия японского правительства, резюмировал эксперт.