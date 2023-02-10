Брянский губернатор сообщил об отражении атаки украинских дронов

Разрушений и пострадавших при падении украинского дрона нет, на месте инцидента работают оперативные службы, отчитался брянский губернатор. Он регулярно сообщает об обстрелах, по его оценке, ущерб превысил 100 млн руб.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников, запущенных Вооруженными силами Украины, сообщил в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он.

Богомаз регулярно сообщает об атаках украинских беспилотников. Накануне, утром 9 февраля, он рассказал, что были сбиты все девять дронов из запущенных девяти, спустя несколько часов он сообщил о второй атаке на область. Обломки одного из дронов упали на строящийся дом.

Ущерб Брянской области от обстрелов превысил к концу прошлого года 100 млн руб., повреждения получили 288 домовладений, построек, машин. Полностью разрушены семь домов. За время обстрелов четыре человека погибли, 18 пострадали.

В Брянской области с 3 февраля бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, всего в России таких регионов три: еще Крым и Курская область.

