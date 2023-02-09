Брянский губернатор сообщил об отражении ПВО еще одной атаки беспилотника
Над Брянской областью сбит еще один украинский беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Системами ПВО ВС РФ отражена еще одна атака ВСУ. Благодаря профессионализму наших защитников над Брянским районом сбит БПЛА», — сообщил губернатор, разрушений нет, никто не пострадал.
Это вторая атака беспилотников за утро 9 февраля. О предыдущей также сообщил губернатор Богомаз. Атака произошла на Стародубский муниципальный округ, который находится на юге региона и граничит с Черниговской областью Украины.
В конце 2022 года Богомаз говорил, что ущерб региону от обстрелов ВСУ составил более 100 млн руб., повреждения получили 288 домовладений, построек и машин, полностью было разрушено семь домов. В регионе, как и в других граничащих с Украиной областях, бессрочно введен высокий (желтый) уровень террористической опасности.