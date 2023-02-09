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Брянский губернатор сообщил об отражении ПВО еще одной атаки беспилотника

Брянский губернатор Богомаз: над регионом сбит еще один украинский беспилотник
Александр Богомаз
Александр Богомаз (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Над Брянской областью сбит еще один украинский беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Системами ПВО ВС РФ отражена еще одна атака ВСУ. Благодаря профессионализму наших защитников над Брянским районом сбит БПЛА», — сообщил губернатор, разрушений нет, никто не пострадал.

Это вторая атака беспилотников за утро 9 февраля. О предыдущей также сообщил губернатор Богомаз. Атака произошла на Стародубский муниципальный округ, который находится на юге региона и граничит с Черниговской областью Украины.

В конце 2022 года Богомаз говорил, что ущерб региону от обстрелов ВСУ составил более 100 млн руб., повреждения получили 288 домовладений, построек и машин, полностью было разрушено семь домов. В регионе, как и в других граничащих с Украиной областях, бессрочно введен высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Теги
Брянская область Александр Богомаз Военная операция на Украине Украина ВСУ беспилотник
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