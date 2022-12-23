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Губернатор Брянской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ в ₽100 млн

Губернатор Брянской области Богомаз заявил об ущербе на ₽100 млн от обстрелов ВСУ
Фото: Юлия Заболотько / РИА Новости
Фото: Юлия Заболотько / РИА Новости

Сумма ущерба от обстрелов Брянской области со стороны Украины составила более 100 млн руб., сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24».

«Сумма всего ущерба, то, что мы сегодня выплачиваем за утрату имущества, здоровья, она на сегодня для области составила более 100 млн руб.», — сказал Богомаз (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что повреждения получили 288 домовладений, построек, машин. Полностью разрушено семь домов, владельцы пяти из них получили возмещение, один дом строят заново, еще один дом на приграничной территории — бесхозный. За время обстрелов четыре человека погибли, 18 пострадали, добавил Богомаз.

Власти Брянской области неоднократно сообщали об обстрелах региона со стороны Украины. Последний раз был 20 декабря. Утром в тот день был обстрелян Суземский район, местные жители не пострадали, но было частично нарушено электроснабжение, в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути.

Позже в тот же день в результате атаки беспилотника на территории районной электрической сети (РЭС) в Трубчевском районе Брянской области были повреждены административное здание и автомобиль, пострадавших нет.

Губернатор Брянской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ в ₽100 млн
Губернатор Брянской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ в ₽100 млн

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Брянская область Александр Богомаз обстрел Военная операция на Украине
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