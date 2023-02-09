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Губернатор Брянской области сообщил об атаке украинских беспилотников

Глава Брянской области Богомаз: ВСУ с помощью дронов атаковали Стародубский округ

Украинские военные атаковали территорию Стародубского муниципального округа с помощью беспилотников, ПВО отразила атаку, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.

«В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять. <...> Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Стародубский муниципальный округ расположен на юге региона, граничит с Черниговской областью Украины.

В прошлый раз Брянская область подверглась атаке 3 февраля. По территории Стародубского муниципального округа были выпущены четыре ракеты, которые в итоге были сбиты российской ПВО, никто не пострадал.

В декабре 2022 года Богомаз заявил, что ущерб региону от обстрелов ВСУ составил более 100 млн руб., повреждения получили 288 домовладений, построек и машин, полностью было разрушено семь домов.

В Брянской области, как и в других граничащих с Украиной регионах, ранее бессрочно продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности.

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Губернатор Брянской области сообщил об атаке украинских беспилотников
Губернатор Брянской области сообщил об атаке украинских беспилотников

Теги
Брянская область Александр Богомаз беспилотники Украина
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