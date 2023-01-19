Система ПВО в Брянской области отразила ракетный удар

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Украинские военные нанесли удар по Унечскому району Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. Система ПВО отразила атаку.

Никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Власти регионов, граничащих с Украиной, регулярно сообщают об обстрелах после начала российской военной операции. 14 января Богомаз сообщал, что система ПВО сбила ракету «Точка-У» над Клинцовским районом области, пострадавших не было. В конце декабря прошлого года ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района.

С апреля 2022 года в регионе действует желтый уровень террористической опасности, с октября — еще и режим среднего уровня реагирования. Он подразумевает усиление охраны общественного порядка, а также военных и важных государственных объектов, контроль на въезде и выезде, временное отселение жителей в безопасные районы.