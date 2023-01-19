Система ПВО в Брянской области отразила ракетный удар

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 19 января
EUR ЦБ: 74,59 (+0,32) Инвестиции, 18 янв, 18:54
Курс доллара на 19 января
USD ЦБ: 68,87 (+0,21) Инвестиции, 18 янв, 18:54
«Газпром» сократил транзит газа через Украину Экономика, 10:37
«Импортозамес»: как и на что заменить западные ИТ-системы Pro, 10:37
Как защитили Камчатку от киберугроз в условиях кадрового ИТ-голода РБК и РТК-Солар, 10:36
Белгородский губернатор сообщил об обстреле сразу нескольких сел Политика, 10:22
В России предложат ввести ответственность за засоры в канализации Общество, 10:16
США приблизились к лимиту госдолга. Насколько это опасно для экономики Pro, 10:15
Как суд может упростить переселение из аварийных домов Недвижимость, 10:15
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 10:11
В Монголии поэтессу арестовали по делу о госизмене Политика, 10:04
ФСБ возбудила дело против американца о биологическом шпионаже Политика, 10:03
«Новое имя мирового тенниса». Что говорят о главной сенсации России Спорт, 10:00
ВТБ объявил о запуске цифрового банка в Telegram Бизнес, 10:00
Bloomberg узнал о подготовке Genesis заявления на банкротство Крипто, 09:57
Клишас не увидел оснований для изъятия имущества уехавших в пользу сирот Политика, 09:52
Военная операция на Украине ,  
0 

Система ПВО в Брянской области отразила ракетный удар

Губернатор Брянской области Богомаз: ПВО отразила ракетный удар по Унечскому району
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Украинские военные нанесли удар по Унечскому району Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. Система ПВО отразила атаку.

Никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Власти регионов, граничащих с Украиной, регулярно сообщают об обстрелах после начала российской военной операции. 14 января Богомаз сообщал, что система ПВО сбила ракету «Точка-У» над Клинцовским районом области, пострадавших не было. В конце декабря прошлого года ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района.

С апреля 2022 года в регионе действует желтый уровень террористической опасности, с октября — еще и режим среднего уровня реагирования. Он подразумевает усиление охраны общественного порядка, а также военных и важных государственных объектов, контроль на въезде и выезде, временное отселение жителей в безопасные районы.

Система ПВО в Брянской области отразила ракетный удар
Система ПВО в Брянской области отразила ракетный удар

Теги
Александр Богомаз Брянская область ПВО обстрел
Материалы по теме
Гладков заявил о разрушении половины домов в двух белгородских селах
Политика
Старовойт сообщил о перебоях с электричеством в 2 селах из-за обстрелов
Политика
Ростовский губернатор объяснил сообщения о взрыве над селом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter