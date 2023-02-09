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Богомаз заявил об упавших обломках беспилотника на строящийся дом
Брянский губернатор Богомаз: обломки сбитого беспилотника упали на строящийся дом
Александр Богомаз
Обломки сбитого в Брянской области беспилотника упали на строящийся дом, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«По уточненным данным, в результате отраженной атаки в Брянском районе обломки БПЛА упали на строящийся дом. Оперативными службами проведены все необходимые мероприятия по ликвидации последствий», — написал губернатор. По его словам, специальная комиссия оценит разрушения, после чего владельцу дома возместят ущерб.
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