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Военная операция на Украине ,  
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На Украине нового премьера Словакии окрестили «мини-Орбаном»

Член украинского парламента Мережко назвал нового премьера Словакии мини-Орбаном
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Военная операция на Украине

Высказывания нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо в отношении военной поддержки Украины стали неприятным развитием событий для Киева, но власти страны смогут вести дела с «мини-Орбаном», сравнив его с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом порталу Newsweek сказал председатель комитета по иностранным делам украинского парламента Александр Мережко.

«Словакия в любом случае не была крупнейшим поставщиком помощи Украине. В то же время я надеюсь, что демократическая оппозиция Словакии достаточно сильна, чтобы не позволить Фицо превратить эту страну в Венгрию», — добавил Мережко.

1 октября Фицо заявил, что Словакия испытывает более серьезные проблемы, чем Украина, поэтому Братислава не будет оказывать военную поддержку Киеву. Он подчеркнул, что его страна сделает все, чтобы начать мирные переговоры как можно быстрее. По словам Фицо, Словакия готова оказывать Украине гуманитарную поддержку и помогать в восстановлении государства.

Фицо отметил, что Евросоюз должен превратиться «из поставщика оружия в миротворца». По словам премьер-министра, он будет сопротивляться любым санкциям в отношении России, находя их вредными для Братиславы.

До избрания Фицо Словакия была среди стран, которые значительнее прочих в Евросоюзе помогают Украине — она направила систему ПВО С-300 и весь свой парк истребителей МиГ-29.

После начала военной операции на Украине премьер-министр Венгрии Виктор Орбан критиковал антироссийские санкции и отказывался поставлять Украине оружие. Премьер также призвал Евросоюз убедить Москву и Киев начать мирные переговоры. 26 октября он заявил, что Венгрия будет выступать против выделения денег Украине без должного обоснования, зачем они ей нужны.

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Теги
Роберт Фицо Виктор Орбан Украина Словакия Венгрия военная поддержка
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