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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал Запад противником России

Путин на встрече с военнослужащими: Запад является противником России
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина не враг для России, но с помощью украинцев западные страны пытаются «уничтожить российскую государственность», заявил президент. Он уверен, что Западу не удастся добиться поражения России
Владимир Путин на встрече&nbsp;с участниками СВО
Владимир Путин на встрече с участниками СВО (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Запад — противник России, который пытается с помощью Украины решить свои вопросы, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с ранеными участниками боевых действий на Украине в военном госпитале имени А.А. Вишневского.

Путин назвал Запад противником России
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«Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а они наш противник. Они их руками решают свои вопросы, вот в чем все дело», — сказал Путин.

По его словам, так было «на протяжении веков». Президент подчеркнул, что «сама Украина для нас не враг». Противники России — это те, кто хотят «уничтожить российскую государственность» и «добиться стратегического поражения России на поле боя», добавил он.

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Украинские военные «постепенно сдуваются», несмотря на военную помощь со стороны западных стран, уверен Путин. Он отметил, что иностранные боеприпасы у ВСУ постепенно заканчиваются, а Россия, напротив, наращивает их производство. «Несмотря на то что они испокон веков ставят такую задачу — разобраться с Россией, мы сами с ними разберемся, похоже», — заключил президент.

В декабре 2023 года на расширенном заседании коллегии Минобороны России Путин заявил, что ВСУ значительно растратили резервы, стремясь показать «своим хозяевам» хотя бы какой-то результат контрнаступления. По его словам, «миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул».

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Президент подчеркнул, что попытки Запада нанести военное и стратегическое поражение России разбились о мужество и стойкость российского солдата. Свою роль также сыграл потенциал российской военной промышленности, отметил он.

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Яна Ломакина
Владимир Путин военнослужащие госпиталь
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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