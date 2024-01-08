Зеленский призвал Европу «преподать урок» России

Россию «можно победить», но для этого «необходима солидарность», заявил Зеленский. Москва критиковала западную военную помощь Киеву, а разговоры о возможности победы Украины на поле боя в Кремле называли «абсурдными»

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Globallookpress)

Обезопасить Европу от России в долгосрочной перспективе можно только созданием единой европейской оружейной промышленности, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал на шведской конференции «Общество и оборона».

Украинский лидер заявил, что Россия ведет «гибридную войну» против значительной части Европы. Россию, считает Зеленский, «можно победить», но для этого «необходима солидарность», передает «РБК-Украина».

По словам Зеленского, Украина является и всегда будет «одни из самых значительных европейских доноров безопасности», и Киев стремится получить лучшие в мире вооружения и технологии для обеспечения собственной безопасности и безопасности партнеров.

Приоритетами Киева, по его словам, является реализация решения Брюсселя о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, а также выработка отношений и коммуникаций с членами Североатлантического альянса, чтобы «каждый лидер на 100% чувствовал, что вместе с Украиной НАТО станет значительно сильнее», отметил он.

Российские власти неоднократно критиковали США и ЕС за оказание военной помощи Киеву. Москва выступает против членства Украины в НАТО, президент Владимир Путин неоднократно говорил, что это угрожает безопасности России. Глава МИД Сергей Лавров выражал мнение, что ЕС «сливается» с Североатлантическим альянсом и «идет по его следам». В числе условий достижения мира на Украине МИД называл отказ Киева как от вступления в НАТО, так и от вступления в ЕС. Высказывания о возможности победы Украины на поле боля в Кремле называли «абсурдными».