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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский призвал Европу «преподать урок» России

Президент Украины Зеленский призвал Европу «преподать урок» России
Сюжет
Военная операция на Украине
Россию «можно победить», но для этого «необходима солидарность», заявил Зеленский. Москва критиковала западную военную помощь Киеву, а разговоры о возможности победы Украины на поле боя в Кремле называли «абсурдными»
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Globallookpress)

Обезопасить Европу от России в долгосрочной перспективе можно только созданием единой европейской оружейной промышленности, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал на шведской конференции «Общество и оборона».

Украинский лидер заявил, что Россия ведет «гибридную войну» против значительной части Европы. Россию, считает Зеленский, «можно победить», но для этого «необходима солидарность», передает «РБК-Украина».

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Политика
Владимир Зеленский

По словам Зеленского, Украина является и всегда будет «одни из самых значительных европейских доноров безопасности», и Киев стремится получить лучшие в мире вооружения и технологии для обеспечения собственной безопасности и безопасности партнеров.

Приоритетами Киева, по его словам, является реализация решения Брюсселя о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, а также выработка отношений и коммуникаций с членами Североатлантического альянса, чтобы «каждый лидер на 100% чувствовал, что вместе с Украиной НАТО станет значительно сильнее», отметил он.

Российские власти неоднократно критиковали США и ЕС за оказание военной помощи Киеву. Москва выступает против членства Украины в НАТО, президент Владимир Путин неоднократно говорил, что это угрожает безопасности России. Глава МИД Сергей Лавров выражал мнение, что ЕС «сливается» с Североатлантическим альянсом и «идет по его следам». В числе условий достижения мира на Украине МИД называл отказ Киева как от вступления в НАТО, так и от вступления в ЕС. Высказывания о возможности победы Украины на поле боля в Кремле называли «абсурдными».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Владимир Зеленский Европа
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