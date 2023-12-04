Фицо в разговоре с украинским премьером исключил военную помощь

Роберт Фицо (Фото: Tomas Tkacik / Global Look Press)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем исключил поставки оружия и боеприпасов. Об этом сам Фицо сообщил в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Фицо сказал Шмыгалю, что правительство Словакии «не верит в военное решение конфликта на Украине, поскольку оно приводит лишь к ненужному кровопролитию без результата».

Несмотря на это, словацкий премьер заявил, что страна готова помочь Киеву в разминировании и поставить необходимое для этого оборудование. Кроме того, Словакия готова сотрудничать с Украиной в энергетической сфере и помогать гуманитарно.

«В начале 2024 года мы встретимся с премьер-министром Шмыгалем на словацко-украинской границе, темой встречи станет сотрудничество в указанных сферах», — заключил Фицо.

Фицо после избрания в октябре подчеркнул, что военной помощи Киеву от Братиславы больше не будет, и заявил, что Евросоюз «должен превратиться из поставщика оружия в миротворца». В Кремле посчитали, что решение Фицо не окажет существенного влияния на поставки западных государств в целом, поскольку на Словакию приходится «не такая большая доля». Москва поставки оружия Киеву осуждает и заявляет, что подобные действия ведут к эскалации конфликта.