Депутата Верховной Рады Украины Тараса Козака объявили в розыск

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 73,6 (-0,08) Инвестиции, 12:26
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 89,77 (-0,33) Инвестиции, 12:26
В Москве задержали похищавших у пенсионеров деньги под видом компенсаций Общество, 18:19 Без чего невозможно представить гардероб успешного бизнесмена РБК и Dior, 18:01 Глава РЖД опроверг информацию о просьбе передать «Лужники» «Локомотиву» Спорт, 18:00 В России в начале мая выявили более 400 случаев британского штамма COVID Общество, 17:59 СМИ сообщили о тысячах отправленных из США японцам чеках на $1,4 тыс. Общество, 17:52 Адвокат сообщил результаты экспертизы песен Моргенштерна Общество, 17:52 Умер входивший в топ-15 богатейших людей Китая миллиардер Общество, 17:51 Мазепин впервые в сезоне дважды опередил Шумахера в свободных практиках Спорт, 17:43 В МЧС предупредили москвичей о грозе и порывистом ветре Город, 17:36 Депутата Верховной Рады Украины Тараса Козака объявили в розыск Политика, 17:36 Таможенники сообщили о перехвате более 800 кг героина для Европы Общество, 17:34 Кто и как решал жилищный вопрос в российской армии РБК и ПСБ, 17:30 В Нижнем Новгороде началось серийное производство новой «ГАЗели NN» Авто, 17:27 В Ереване сообщили об извинениях Баку за случайные выстрелы на границе Политика, 17:19
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

Депутата Верховной Рады Украины Тараса Козака объявили в розыск

Тарас Козак
Тарас Козак (Фото: zagittya.com.ua)

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) объявили в розыск депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По ходатайству следователя СБУ, одобренного Генеральным прокурором Украины, сегодня Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что Козак вместе с депутатом Виктором Медведчуком подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на территории Крыма по ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины. По данным СБУ Украины, у них есть аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором.

«Человек комсомольского агрессивного типа». Чем известен Виктор Медведчук
Политика
Виктор Медведчук

Медведчуку вменяют в вину передачу российской стороне документации на газовое месторождение в Крыму, сведений о дислокации украинских секретных воинских подразделений и вербовку граждан для антигосударственной деятельности. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, в 2012 году компания «Новые проекты», которую связывают с Медведчуком, получила разрешение на пользование месторождением Глубокая в Черном море с ресурсами на 38 млрд гривен (около 101,7 млрд руб.).

Медведчука также подозревают в передаче в августе 2020 года депутату Козаку, который на тот момент находился в России, данных о местонахождении секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины. Третий эпизод, который вменяют Медведчуку и Козаку, — создание организации «Промiнь» («Луч»), целью которой следствие считает «сбор личных данных украинцев и их вербовку».

Читайте на РБК Pro
Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев Продажи кладовок в Москве выросли на 67%. Стоит ли в них инвестировать О чем не стоит писать в сопроводительном письме работодателю — 10 правил

11 мая 2021 года Медведчука и Козака перевели из свидетелей в подозреваемые за госизмену и попытку хищения национальных ресурсов в Крыму. В тот же день в доме и офисе Медведчука прошли обыски. Оба депутата находятся под украинскими санкциями.

Зеленский ввел санкции в отношении сразу трех телеканалов и их владельца
Политика
Владимир Зеленский

 

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех телеканалов Козака — «112 Украина», NewsOne и ZIK, после чего они прекратили телевизионное вещание. Власти заявили, что эти каналы якобы вели антиукраинскую пропаганду. Козаку, в свою очередь, заблокировали активы на пять лет и запретили вывод капиталов за пределы страны.

13 мая Печерский районный суд отправил Виктора Медведчука под домашний арест сроком на два месяца, его обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Украина СБУ Украины Виктор Медведчук Верховная Рада Украины розыск
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
«Человек комсомольского агрессивного типа». Чем известен Виктор Медведчук
Политика
Зеленский ввел санкции в отношении сразу трех телеканалов и их владельца
Политика
Кремль ответил на вопрос о возможном обмене Медведчука
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter