Депутата Верховной Рады Украины Тараса Козака объявили в розыск

Тарас Козак (Фото: zagittya.com.ua)

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) объявили в розыск депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По ходатайству следователя СБУ, одобренного Генеральным прокурором Украины, сегодня Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что Козак вместе с депутатом Виктором Медведчуком подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на территории Крыма по ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины. По данным СБУ Украины, у них есть аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором.

Медведчуку вменяют в вину передачу российской стороне документации на газовое месторождение в Крыму, сведений о дислокации украинских секретных воинских подразделений и вербовку граждан для антигосударственной деятельности. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, в 2012 году компания «Новые проекты», которую связывают с Медведчуком, получила разрешение на пользование месторождением Глубокая в Черном море с ресурсами на 38 млрд гривен (около 101,7 млрд руб.).