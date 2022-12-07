В США экс-депутата Рады Деркача обвинили в отмывании денег
В федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине предъявлено обвинение экс-депутату Верховной рады Украины Андрею Деркачу в мошенничестве и отмывании денег. Деркач, которого Соединенные Штаты называют «российским агентом», попал под американские санкции еще в 2020 году за попытку вмешательства в президентские выборы в стране «по указанию российских спецслужб».
Из обвинения следует, что бывший украинский депутат приобрел недвижимость в Беверли-Хиллз, нарушив тем самым новые санкции США, введенные ранее в этом году. Сам он находится на свободе.
Как утверждается в обвинительном заключении, с 2013 года Деркач и его сообщник придумали схему по покупке и обслуживанию двух «роскошных жилых комплексов» в Беверли-Хиллз. Для этого экс-парламентарий вывел примерно $3,92 млн с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежащих компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.
Деркач был депутатом Рады от «пророссийской» Партии регионов — она была правящей на Украине с 2010 года до начала 2014 года.
Бывший парламентарий также находится под санкциями Украины. В службе безопасности страны в конце июня заявляли, что он входил в «агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ». В середине сентября Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск. Деркача обвинили в государственной измене и незаконном обогащении. В конце октября Высший антикоррупционный суд арестовал экс-депутата заочно. Он был объявлен в международный розыск.
В конце января США ввели санкции против четырех граждан Украины, в том числе против оппозиционного депутата Тараса Козака («Оппозиционная платформа — За жизнь»; ее деятельность приостановлена), владельца украинских телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина». Поводом для внесения Козака в санкционный список, в частности, стал скандал вокруг газодобывающей компании Burisma, в котором был замешан сын действующего президента США Джо Байдена. Обвинения против него связаны с распространением в 2020 году заявлений Деркача, утверждавшего, что экс-президент Украины Петр Порошенко вмешивался в дело компании Burisma. Как пояснял Минфин, Козак «использовал свои новостные платформы для распространения ложных данных о выборах в США в 2020 году, которые первым озвучил Андрей Деркач», работая с «агентами ФСБ».
О каких обвинениях идет речь
В мае 2020 года депутат Рады Деркач обнародовал записи разговоров, сделанных в период с 2015 по 2016 год. Участники разговоров обсуждали отставку украинского генпрокурора Виктора Шокина в увязке с выделением Киеву со стороны Вашингтона кредитных гарантий на сумму $1 млрд. При этом депутат указал, что в разговоре участвуют люди с голосами, похожими на Порошенко, Байдена (на момент обнародования записей он боролся за должность президента США, которую в итоге и занял) и бывшего главы Госдепартамента США Джона Керри.
Эти записи, по мнению Деркача, свидетельствовали о влиянии Байдена на Порошенко. Шокин, отставки которого, как считал Деркач, добивался вице-президент США, занимался расследованием дела газодобывающей компании Burisma, в совете директоров которой состоял Хантер Байден, сын Байдена. Это дело в качестве политического компромата использовал в период президентской кампании соперник Байдена — Дональд Трамп. В сентябре 2020 года против Деркача были введены санкции США. В Кремле советовали не читать «ерунду» о «российских агентах».