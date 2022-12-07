Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 66,11 (+0,59) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 62,91 (+0,73) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Кадыров предложил считать многодетное материнство профессией Общество, 23:06
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 22:59
В США экс-депутата Рады Деркача обвинили в отмывании денег Политика, 22:47
Парламент Перу утвердил импичмент президента страны Политика, 22:37
Сохранить и приумножить: как управлять капиталом эффективнее РБК и Сбер, 22:35
Глава Роспотребнадзора заявила, что свиной грипп пришел в Россию всерьез Общество, 22:25
Собянин исключил необходимость сейчас в дополнительной мобилизации Политика, 22:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Выигрыш в лотерею: как не потерять большую часть случайного капитала РБК и Столото, 22:14
Большие данные для роста продаж: как узнать клиентов и конкурентов РБК и СберАналитика, 22:11
Действительно ли «рейхсбюргеры» и спецназ могли захватить власть в ФРГ Политика, 21:57
В Белгородской области ПВО сбила ракеты Политика, 21:51
ЦСКА проиграл клубу Ларионова в матче КХЛ Спорт, 21:50
Как коллекционировали классику в России: от Петра I до частных галерей РБК и Амарант, 21:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:36
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Политика ,  
0 

В США экс-депутата Рады Деркача обвинили в отмывании денег

Минюст США обвинили экс-депутата Рады Андрея Деркача в мошенничестве и отмывании денег
Андрей Деркач, которого США называют «агентом России», попал под американские санкции еще в 2020 году за попытку вмешательства в выборы. Как следует из обвинения, он купил два объекта недвижимости в Беверли-Хиллз в обход санкций
Андрей Деркач
Андрей Деркач (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

В федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине предъявлено обвинение экс-депутату Верховной рады Украины Андрею Деркачу в мошенничестве и отмывании денег. Деркач, которого Соединенные Штаты называют «российским агентом», попал под американские санкции еще в 2020 году за попытку вмешательства в президентские выборы в стране «по указанию российских спецслужб».

Из обвинения следует, что бывший украинский депутат приобрел недвижимость в Беверли-Хиллз, нарушив тем самым новые санкции США, введенные ранее в этом году. Сам он находится на свободе.

Как утверждается в обвинительном заключении, с 2013 года Деркач и его сообщник придумали схему по покупке и обслуживанию двух «роскошных жилых комплексов» в Беверли-Хиллз. Для этого экс-парламентарий вывел примерно $3,92 млн с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежащих компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Деркач был депутатом Рады от «пророссийской» Партии регионов — она была правящей на Украине с 2010 года до начала 2014 года.

Бывший парламентарий также находится под санкциями Украины. В службе безопасности страны в конце июня заявляли, что он входил в «агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ». В середине сентября Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск. Деркача обвинили в государственной измене и незаконном обогащении. В конце октября Высший антикоррупционный суд арестовал экс-депутата заочно. Он был объявлен в международный розыск.

В конце января США ввели санкции против четырех граждан Украины, в том числе против оппозиционного депутата Тараса Козака («Оппозиционная платформа — За жизнь»; ее деятельность приостановлена), владельца украинских телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина». Поводом для внесения Козака в санкционный список, в частности, стал скандал вокруг газодобывающей компании Burisma, в котором был замешан сын действующего президента США Джо Байдена. Обвинения против него связаны с распространением в 2020 году заявлений Деркача, утверждавшего, что экс-президент Украины Петр Порошенко вмешивался в дело компании Burisma. Как пояснял Минфин, Козак «использовал свои новостные платформы для распространения ложных данных о выборах в США в 2020 году, которые первым озвучил Андрей Деркач», работая с «агентами ФСБ».

Читайте на РБК Pro
Военное положение и особые режимы в регионах: что грозит вашему имуществу
Где в Европе россияне могут получить ВНЖ и затем открыть счет в банке
Почему отказ от спиртного может спасти жизнь, если вы храпите
В ожидании дефолта: почему инвесторов так беспокоит Азия — The Economist

О каких обвинениях идет речь

В мае 2020 года депутат Рады Деркач обнародовал записи разговоров, сделанных в период с 2015 по 2016 год. Участники разговоров обсуждали отставку украинского генпрокурора Виктора Шокина в увязке с выделением Киеву со стороны Вашингтона кредитных гарантий на сумму $1 млрд. При этом депутат указал, что в разговоре участвуют люди с голосами, похожими на Порошенко, Байдена (на момент обнародования записей он боролся за должность президента США, которую в итоге и занял) и бывшего главы Госдепартамента США Джона Керри.

Эти записи, по мнению Деркача, свидетельствовали о влиянии Байдена на Порошенко. Шокин, отставки которого, как считал Деркач, добивался вице-президент США, занимался расследованием дела газодобывающей компании Burisma, в совете директоров которой состоял Хантер Байден, сын Байдена. Это дело в качестве политического компромата использовал в период президентской кампании соперник Байдена — Дональд Трамп. В сентябре 2020 года против Деркача были введены санкции США. В Кремле советовали не читать «ерунду» о «российских агентах».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
США депутат Верховная рада Украины отмывание денег
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Депутат Рады обнародовал новую аудиозапись «с матерящимся Порошенко»
Политика
Facebook удалила аккаунт «агента России» перед выборами в США
Общество
Песков не подтвердил аутентичность записи «разговора Путина и Порошенко»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter