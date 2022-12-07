В США экс-депутата Рады Деркача обвинили в отмывании денег

Андрей Деркач, которого США называют «агентом России», попал под американские санкции еще в 2020 году за попытку вмешательства в выборы. Как следует из обвинения, он купил два объекта недвижимости в Беверли-Хиллз в обход санкций

Андрей Деркач (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

В федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине предъявлено обвинение экс-депутату Верховной рады Украины Андрею Деркачу в мошенничестве и отмывании денег. Деркач, которого Соединенные Штаты называют «российским агентом», попал под американские санкции еще в 2020 году за попытку вмешательства в президентские выборы в стране «по указанию российских спецслужб».

Из обвинения следует, что бывший украинский депутат приобрел недвижимость в Беверли-Хиллз, нарушив тем самым новые санкции США, введенные ранее в этом году. Сам он находится на свободе.

Как утверждается в обвинительном заключении, с 2013 года Деркач и его сообщник придумали схему по покупке и обслуживанию двух «роскошных жилых комплексов» в Беверли-Хиллз. Для этого экс-парламентарий вывел примерно $3,92 млн с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежащих компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Деркач был депутатом Рады от «пророссийской» Партии регионов — она была правящей на Украине с 2010 года до начала 2014 года.

Бывший парламентарий также находится под санкциями Украины. В службе безопасности страны в конце июня заявляли, что он входил в «агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ». В середине сентября Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск. Деркача обвинили в государственной измене и незаконном обогащении. В конце октября Высший антикоррупционный суд арестовал экс-депутата заочно. Он был объявлен в международный розыск.

В конце января США ввели санкции против четырех граждан Украины, в том числе против оппозиционного депутата Тараса Козака («Оппозиционная платформа — За жизнь»; ее деятельность приостановлена), владельца украинских телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина». Поводом для внесения Козака в санкционный список, в частности, стал скандал вокруг газодобывающей компании Burisma, в котором был замешан сын действующего президента США Джо Байдена. Обвинения против него связаны с распространением в 2020 году заявлений Деркача, утверждавшего, что экс-президент Украины Петр Порошенко вмешивался в дело компании Burisma. Как пояснял Минфин, Козак «использовал свои новостные платформы для распространения ложных данных о выборах в США в 2020 году, которые первым озвучил Андрей Деркач», работая с «агентами ФСБ».