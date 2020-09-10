США ввели санкции против депутата Рады и назвали его агентом России

Минфин США назвал депутата Андрея Деркача «активным российским агентом», который прямо причастен к попыткам вмешаться в выборы президента, который пройдут в США в 2020 году

Андрей Деркач (Фото: derkach.al / Facebook)

Власти США ввели санкции против депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, а также троих граждан России, которых в Вашингтоне считают причастными к попыткам повлиять выборы в США, в том числе на грядущие президентские. Решение о включении всех четверых в санкционный список приняло Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

«Андрей Деркач и другие российские агенты используют манипуляции и обман, чтобы попытаться повлиять на выборы в США и других странах мира», — объяснил решение о введении санкций глава Минфина Стивен Мнучин, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

В Минфине пояснили, что Деркач на протяжении многих лет был «активным российским агентом» и поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами. В этом качестве он, по данным Минфина, был прямо причастен к попыткам вмешаться в выборы президента, который пройдут в США в 2020 году.

«Включение Деркача в санкционный список направлено на разоблачение российской кампании по злонамеренному влиянию и защиту наших предстоящих выборов от иностранного вмешательства», — говорится в сообщении Минфина.

В ведомстве отметили, что Россия пытается «посеять раздор между политическими партиями» в США и вызвать внутренние разногласия, чтобы повлиять на избирателей. На это, по данным Минфина, была направлена и деятельность Деркача, который летом 2020 года обнародовал «отредактированные аудиозаписи», призванные дискредитировать американских политических деятелей.