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США ввели санкции против депутата Рады и назвали его агентом России

Минфин США назвал депутата Андрея Деркача «активным российским агентом», который прямо причастен к попыткам вмешаться в выборы президента, который пройдут в США в 2020 году
Андрей Деркач
Андрей Деркач (Фото: derkach.al / Facebook)

Власти США ввели санкции против депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, а также троих граждан России, которых в Вашингтоне считают причастными к попыткам повлиять выборы в США, в том числе на грядущие президентские. Решение о включении всех четверых в санкционный список приняло Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

«Андрей Деркач и другие российские агенты используют манипуляции и обман, чтобы попытаться повлиять на выборы в США и других странах мира», — объяснил решение о введении санкций глава Минфина Стивен Мнучин, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

В Минфине пояснили, что Деркач на протяжении многих лет был «активным российским агентом» и поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами. В этом качестве он, по данным Минфина, был прямо причастен к попыткам вмешаться в выборы президента, который пройдут в США в 2020 году.

«Включение Деркача в санкционный список направлено на разоблачение российской кампании по злонамеренному влиянию и защиту наших предстоящих выборов от иностранного вмешательства», — говорится в сообщении Минфина.

В ведомстве отметили, что Россия пытается «посеять раздор между политическими партиями» в США и вызвать внутренние разногласия, чтобы повлиять на избирателей. На это, по данным Минфина, была направлена и деятельность Деркача, который летом 2020 года обнародовал «отредактированные аудиозаписи», призванные дискредитировать американских политических деятелей.

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<p>Андрей Деркач</p>

Наряду с Деркачом, который в сообщении Минфина США назван давним агентом российских спецслужб, в санкционный список (SDN List) попали:

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  • Антон Андреев;
  • Дарья Асланова;
  • Артем Лифшиц

Всех троих Минфин США называет сотрудниками «фабрики троллей», петербургского «Агентства интернет-исследований» (Internet Research Agency, IRA). По данным ведомства, они поддерживали криптовалютные счета IRA 

Материал дополняется.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минфин США, Украина
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