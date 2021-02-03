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Зеленский ввел санкции в отношении сразу трех телеканалов и их владельца

Почему даже сторонники украинского президента и эксперты посчитали это решение неправомочным
Президент Украины Зеленский ввел санкции против оппозиционных телеканалов и депутата парламента от партии Виктора Медведчука. Но местное законодательство не позволяет вводить санкции против ее же гражданин, напоминают эксперты
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Дмитрий Смолиенко / Укринформ / ZUMA / ТАСС)

Какие санкции и против кого ввел Зеленский

Санкции оформлены указом Зеленского от 2 февраля и вводят в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Оно касается применения «персональных экономических и других ограничительных мер (санкций)» сроком на пять лет в отношении восьми компаний и одного физического лица — депутата украинского парламента от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Тараса Козака. Ему же принадлежат все попавшие под ограничения компании, в том числе с 2018 года он является владельцем трех информационных телеканалов — «112 Украина», NewsOne, ZIK. Как указывает украинский «Канал 24» со ссылкой на данные Nielsen, в стране сейчас работают семь информационных каналов с общим охватом аудитории на уровне 8,611%. На каналы, против которых были введены санкции, в 2019 году приходилось 5,63%. В начале прошлого года NewsOne сообщал о своем лидерстве среди всех информационных каналов Украины. Хотя в ночь на 3 февраля эфирное вещание каналов было прекращено, они продолжили трансляцию в YouTube.

Зеленский объяснил санкции против телеканалов их пророссийской позицией
Политика
Владимир Зеленский

Согласно президентскому указу, в отношении компаний введено 12 ограничений, среди которых — аннулирование лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления их работы, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления услуг по ретрансляции, полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции. У депутата Козака сроком на пять лет заблокированы активы, ему запрещен вывод капиталов за пределы страны.

Тарас Козак — ближайший соратник украинского политика, главы политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Последний известен как кум российского президента Владимира Путина и основной партнер российской власти на Украине. Вместе с Медведчуком Козак приезжал в Москву на переговоры с «Единой Россией». Активность оппозиционеров на российском направлении не нравилась как Зеленскому, так и его предшественнику на посту Петру Порошенко. Зеленский сразу после того как возглавил страну в 2019 году грозил Медведчуку и его партии различными расследованиями.

Почему ввели санкции и кто был против

Президент Зеленский написал в Twitter, что принятие санкций было трудным решением, так как Украина поддерживает свободу слова. Но ограничения необходимы — они призваны противодействовать России и направлены на защиту евроатлантических устремлений Украины, следует из сообщения: «Нет пропаганде, финансируемой страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции». Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что против Украины ведется гибридная война, в том числе на информационном поле, а введение санкций — «важный и последовательный шаг для этого». Баканов сослался на многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, допущенные заблокированными каналами, которые были зафиксированы Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Владимир Зеленский

По данным «Украинской правды» и «Зеркала недели», обсуждения по санкциям не было — члены СНБО приходили на четвертый этаж офиса президента и там подписывали соответствующий документ. Из 19 членов совета один был против — ближайший соратник президента, председатель парламента Дмитрий Разумков. Единственным результатом любого закрытия СМИ является рост его популярности, выразил уверенность председатель парламентского комитета по вопросам финансов, депутат «Слуги народа» Даниил Гетманцев.

Имел ли Зеленский право на такое решение

Решение Зеленского с политической точки зрения поддержал его предшественник и оппонент по многим вопросам Петр Порошенко. Он сам не раз выступал за блокировку связанных с Медведчуком ресурсов. Вместе с тем Порошенко отметил, что «даже при решении сложных политических проблем придерживался норм права, а оно прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма». Правовая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, но для Европейского суда так точно, написал бывший президент. Об этом же заявил председатель парламента Разумков. «Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А здесь все не на месте. И относительно каналов санкции — это плохо. Несмотря на то, чьи они», — приводит его пояснение «Украинская правда». Позиция Порошенко и Разумкова совпадает и с позицией Медведчука. «В соответствии с законом, на основании которого были внесены санкции экономические и другие, они не могут применяться к гражданам Украины, а также юридическим лицам, зарегистрированным по украинскому законодательству», — заявил политик.

В Раде заявили о начале импичмента Зеленского
Политика
Владимир Зеленский

Полный перечень полномочий президента Украины установлен Конституцией, но там нет ничего про возможность введения санкций, то есть ограничения прав и свобод, в отношении граждан страны, да и по логике быть не может, потому что президент, как и в любой другой стране, является гарантом этих прав и свобод, считает Алим Бишенов, управляющий партнер российского бюро «Бишенов и партнеры». По общему правилу, ограничение прав и свобод граждан возможно только по решению суда, исключения могут быть сделаны для военного времени или в случае введения режима чрезвычайного положения, продолжает эксперт.

В последнее время украинское правительство злоупотребляет санкциями и использует их не совсем корректно, считает эксперт по санкциям в Университете Цюриха Мария Шагина. По ее версии, хотя на Украине и есть «Закон о санкциях», политику их применения нельзя назвать последовательной. С мая прошлого года существует должность координатора санкций, который должен был реформировать прежде всего внутреннюю политику применения ограничений, но этого пока что не произошло. «Что касается злоупотреблений, случай с телеканалами — это не первый такой пример. В 2017 году бывший президент Порошенко ввел санкции против российских сайтов, поисковиков, соцсетей, чтобы остановить распространение российской пропаганды. Правозащитники говорят, что эти санкции нарушили цифровые права граждан Украины и свободу выражения взглядов. Эффект от этих санкций был неутешительным, что ставит под вопрос, насколько вообще санкции эффективны для противостояния пропаганде», — рассуждает Шагина. В случае с Козаком и пророссийскими каналами ситуация похожа: санкции применены против украинских граждан как инструмент быстрого реагирования, хотя это предмет для внутреннего судебного разбирательства. «Санкции должны вводиться в первую очередь против тех, кто находится вне юрисдикции украинских правоохранительных органов. Чистка украинских элит нужна, но не через инструмент санкций, а через судебную систему», — резюмирует эксперт.

Какие будут последствия

Представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» уже объявили, что решение президента будет оспорено в судах. Они также инициировали процесс импичмента против президента. Закон об импичменте был принят на Украине только в 2019 году по инициативе Зеленского. Однако шансов на то, что импичмент пройдет, сейчас нет никаких, уверен украинский политолог Руслан Бортник. Сейчас в парламенте у президентской партии «Слуга народа» 245 из 422 депутатов.

Медведчук назвал санкции в отношении украинских каналов незаконными
Политика
Фото:Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Решение Зеленского принято по логике «я мог это сделать и сделал», уверен Бортник. Причин для нынешней атаки на Медведчука эксперт называет несколько: падение рейтинга президента и его партии (по данным опроса КМИС, почти 50% украинцев хотят отставки Зеленского и досрочных выборов президента), попытка Медведчука в очередной раз вмешаться в работу по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и неконтролируемыми ею территориями Донбасса, острая риторика и попытка организовать тарифный майдан. Еще одна возможная причина — давление со стороны США и новой администрации президента Джо Байдена, допускает эксперт. Учитывая, что импичмент на данном этапе нереализуем, последствиями действий Зеленского будет обострение политической борьбы, так как внутри Украины это будет воспринято как начало игры без правил и имиджевые потери президента, прогнозирует Бортник.

Как сместить президента Украины

Согласно закону, парламент может сместить президента с поста исключительно в случае совершения им преступления, в том числе государственной измены. Основанием для инициирования импичмента служит письменное представление, подписанное большинством депутатов от конституционного состава Рады. Решение об инициировании процедуры отстранения президента от должности принимает также большинство конституционного состава.

Для выяснения обстоятельств преступления должна быть создана специальная следственная комиссия. Импичмент требует поддержки не менее 75% депутатов.

Авторы
Полина Химшиашвили, Иван Ткачёв
Украина Владимир Зеленский импичмент санкции Виктор Медведчук
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