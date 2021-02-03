Зеленский ввел санкции в отношении сразу трех телеканалов и их владельца

Почему ввели санкции и кто был против

Президент Зеленский написал в Twitter, что принятие санкций было трудным решением, так как Украина поддерживает свободу слова. Но ограничения необходимы — они призваны противодействовать России и направлены на защиту евроатлантических устремлений Украины, следует из сообщения: «Нет пропаганде, финансируемой страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции». Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что против Украины ведется гибридная война, в том числе на информационном поле, а введение санкций — «важный и последовательный шаг для этого». Баканов сослался на многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, допущенные заблокированными каналами, которые были зафиксированы Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

По данным «Украинской правды» и «Зеркала недели», обсуждения по санкциям не было — члены СНБО приходили на четвертый этаж офиса президента и там подписывали соответствующий документ. Из 19 членов совета один был против — ближайший соратник президента, председатель парламента Дмитрий Разумков. Единственным результатом любого закрытия СМИ является рост его популярности, выразил уверенность председатель парламентского комитета по вопросам финансов, депутат «Слуги народа» Даниил Гетманцев.

Имел ли Зеленский право на такое решение

Решение Зеленского с политической точки зрения поддержал его предшественник и оппонент по многим вопросам Петр Порошенко. Он сам не раз выступал за блокировку связанных с Медведчуком ресурсов. Вместе с тем Порошенко отметил, что «даже при решении сложных политических проблем придерживался норм права, а оно прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма». Правовая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, но для Европейского суда так точно, написал бывший президент. Об этом же заявил председатель парламента Разумков. «Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А здесь все не на месте. И относительно каналов санкции — это плохо. Несмотря на то, чьи они», — приводит его пояснение «Украинская правда». Позиция Порошенко и Разумкова совпадает и с позицией Медведчука. «В соответствии с законом, на основании которого были внесены санкции экономические и другие, они не могут применяться к гражданам Украины, а также юридическим лицам, зарегистрированным по украинскому законодательству», — заявил политик.

Полный перечень полномочий президента Украины установлен Конституцией, но там нет ничего про возможность введения санкций, то есть ограничения прав и свобод, в отношении граждан страны, да и по логике быть не может, потому что президент, как и в любой другой стране, является гарантом этих прав и свобод, считает Алим Бишенов, управляющий партнер российского бюро «Бишенов и партнеры». По общему правилу, ограничение прав и свобод граждан возможно только по решению суда, исключения могут быть сделаны для военного времени или в случае введения режима чрезвычайного положения, продолжает эксперт.

В последнее время украинское правительство злоупотребляет санкциями и использует их не совсем корректно, считает эксперт по санкциям в Университете Цюриха Мария Шагина. По ее версии, хотя на Украине и есть «Закон о санкциях», политику их применения нельзя назвать последовательной. С мая прошлого года существует должность координатора санкций, который должен был реформировать прежде всего внутреннюю политику применения ограничений, но этого пока что не произошло. «Что касается злоупотреблений, случай с телеканалами — это не первый такой пример. В 2017 году бывший президент Порошенко ввел санкции против российских сайтов, поисковиков, соцсетей, чтобы остановить распространение российской пропаганды. Правозащитники говорят, что эти санкции нарушили цифровые права граждан Украины и свободу выражения взглядов. Эффект от этих санкций был неутешительным, что ставит под вопрос, насколько вообще санкции эффективны для противостояния пропаганде», — рассуждает Шагина. В случае с Козаком и пророссийскими каналами ситуация похожа: санкции применены против украинских граждан как инструмент быстрого реагирования, хотя это предмет для внутреннего судебного разбирательства. «Санкции должны вводиться в первую очередь против тех, кто находится вне юрисдикции украинских правоохранительных органов. Чистка украинских элит нужна, но не через инструмент санкций, а через судебную систему», — резюмирует эксперт.

Какие будут последствия

Представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» уже объявили, что решение президента будет оспорено в судах. Они также инициировали процесс импичмента против президента. Закон об импичменте был принят на Украине только в 2019 году по инициативе Зеленского. Однако шансов на то, что импичмент пройдет, сейчас нет никаких, уверен украинский политолог Руслан Бортник. Сейчас в парламенте у президентской партии «Слуга народа» 245 из 422 депутатов.

Решение Зеленского принято по логике «я мог это сделать и сделал», уверен Бортник. Причин для нынешней атаки на Медведчука эксперт называет несколько: падение рейтинга президента и его партии (по данным опроса КМИС, почти 50% украинцев хотят отставки Зеленского и досрочных выборов президента), попытка Медведчука в очередной раз вмешаться в работу по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и неконтролируемыми ею территориями Донбасса, острая риторика и попытка организовать тарифный майдан. Еще одна возможная причина — давление со стороны США и новой администрации президента Джо Байдена, допускает эксперт. Учитывая, что импичмент на данном этапе нереализуем, последствиями действий Зеленского будет обострение политической борьбы, так как внутри Украины это будет воспринято как начало игры без правил и имиджевые потери президента, прогнозирует Бортник.