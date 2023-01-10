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Глава ДНР назвал направление наступления после взятия Соледара

Глава ДНР Денис Пушилин пообещал после Соледара занять Артемовск и Северск
Взятие Соледара позволит обеспечить наступление на Артемовск, а затем на Северск, где украинские военные тоже значительно укрепились, рассказал Пушилин. Затем, по его словам, военные двинутся в сторону Славянска и Краматорска

После занятия российскими военными Соледара усилия направят на установление контроля над Артемовском (украинское название — Бахмут) и Северском, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

«[В Северске] тоже очень серьезные укрепления. Дальше усилия будут направлены на краматорское и славянское направления», — продолжил он (цитата по «РИА Новости»).

Соледар расположен примерно в 75 км к северу от Донецка. Артемовск расположен примерно 10 км южнее Соледара. В районе этих городов в последние недели идут ожесточенные бои.


Днем 10 января Пушилин говорил, что Артемовск «очень близок к освобождению». Он считает, что это единственное направление, через которое ВСУ «еще могут отступать», украинские военные оказывают сопротивление, но «подразделения — в частности Вагнера — они прямо идут вперед». После взятия Соледара откроются «очень благоприятные перспективы» для установления контроля над Артемовском и Северском, где также «достаточно серьезные» укрепления ВСУ, продолжил глава ДНР.

Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что вооруженные силы взяли под контроль и село Бахмутское (расположено к юго-востоку от Соледара на расстоянии примерно 5 км и в 10 км к северо-востоку от города Артемовска).

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре называл Соледар и Артемовск в числе наиболее болезненных направлений. В конце того же месяца он посетил Артемовск и наградил военнослужащих. После своего визита туда он снова называл ситуацию в Донбассе тяжелой и мучительной для ВСУ, а в его офисе говорили, что украинские военные несут большие потери близ Артемовска.

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Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин опровергал информацию о дезертирстве среди украинских военных. «Давайте будем честными друг с другом. Это не так. Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар», — подчеркнул он, добавив, что те «с честью защищают» территорию города.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ДНР Денис Пушилин Соледар Артёмовск Северск
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