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Северск: что это за город, значение для ВСУ и ВС России

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Содержание:

Что такое Северск

Северск (укр. Сіверськ) — город в северо-западной части Донбасса. Расположен в 15 км от Лисичанска и в 25 км от Славянска, расстояние до Бахмута (Артемовск) — 30 км. С 2017 года образовывал территориальную общину в составе семи населенных пунктов: Дроновка, Платоновка, Григоровка, Серебрянка, Свято-Покровское, Резниковка.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Территория Северска

Площадь Северска — 1250,4 га. Город расположен в низинной местности на высоте около 70 м над уровнем моря, отсюда его прежнее название (до 1973-го) — Яма, так же называется протекающая в его пределах небольшая река, приток Бахмутки. К западу от города протекает Бахмутка, впадающая в Северский Донец, на севере — река Каменка, правый приток Бахмутки.

Население Северска

Согласно переписи 2001 года, в Северске проживали 14 393 жителя, из них украинцы — 81,2%, русские — 17,0%, в языковом отношении 76,7% горожан составляли украиноязычные, а 22,6% — русскоязычные. В 2000–2020-е население непрерывно сокращается. На 1 января 2022 года украинская государственная статистика оценивала численность жителей в 10 875 человек. Сейчас город практически полностью разрушен, а население в основном эвакуировано.

История Северска

На территории будущего города и его общины существовало несколько населенных пунктов, основанных в XVII—XVIII веках выходцами из Запорожья и православными переселенцами из Османской и Австрийской империй. Сам город ведет историю с 1910-х годов как поселок Яма, который возник на правом берегу Бахмутки во время строительства железнодорожной станции на линии Харьков — Изюм — Донбасс (1910) и доломитового завода (1913). В 1950 году территория Ямы выросла за счет включения нескольких окрестных селений. В 1961-м Яма получила статус города районного подчинения, а в 1973 году — современное название по протекающей неподалеку реке Северский Донец.

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Северск расположен в зоне, богатой доломитами, кварцевым и строительным песком, глинами. Градообразующими предприятиями Северска являлись агрофирма (в прошлом — совхоз) «Ямская» и Северский доломитный завод (добыча известняков). После закрытия завода в 2008-м экономическая ситуация резко ухудшилась, усилился отток трудоспособного населения. Кроме того, с 2014 года негативно влияло то, что город был расположен всего в 50 км от линии боевого соприкосновения. До начала полномасштабных боевых действий в 2022 году действовали несколько коммунальных и муниципальных предприятий, хлебокомбинат, филиал Полтавского хлебоприемного предприятия, четыре фермерских хозяйства и около 115 объектов торговли. Кроме того, работали три общеобразовательные школы, профлицей, спортивно-оздоровительный комплекс «Доломитчик». Среди учреждений культуры — мемориальный музей уроженца города поэта Владимира Сосюры (в здании средней школы № 1).

Бои за Северск

В апреле-июле 2014 года Северск контролировался сторонниками самопровозглашенной ДНР, но был возвращен под контроль Киева. После начала военной операции России на Украине в июле 2022 года начались интенсивные бои за город с участием формирований ЛНР. В ходе дальнейших боевых действий Северск был практически полностью разрушен, а население в основном эвакуировано. К середине 2024-го, по сообщениям местных властей, в городе оставалось меньше 1 тыс. жителей, в основном пенсионеров, а жилая и хозяйственная инфраструктура была разрушена на 85%.

Представители сил самообороны Донбасса у отделения милиции города Северска, 2014 год
Представители сил самообороны Донбасса у отделения милиции города Северска, 2014 год
(Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Стратегическое значение города для ВСУ заключается в том, что он прикрывает дорогу на Лиман и Славянск — центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.

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