Издательство объяснило пропажу текста из «Все хреново»

Из книги удалили фрагмент с данными о действиях советских войск в Польше и негативном для СССР сравнении с Третьим рейхом. Закон запрещает публично отрицать гуманитарную миссию Советской армии в Европе

Фото: moscowbooks.ru / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Книга американского писателя Марка Мэнсона «Все хреново» (Everything Is F*cked: A Book About Hope) издана в России с удаленными фрагментами о роли СССР во Второй мировой войне, на их месте в тексте расположены полосы серого цвета, обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости». В издательстве «Альпина Паблишер» пояснили каналу такое решение требованием законодательства.

«[В сносках к удаленному тексту] четко указано, на каком основании была удалена часть текста — в соответствии с требованиями законодательства РФ», — говорится в сообщении.

Автор в этих отрывках сравнивал Советский Союз с нацистской Германией и описывал действия Красной армии в Польше. Под фрагментом расположена сноска, что этот отрывок текста удален в связи с требованием статьи «Об увековечении Победы советского народа в ВОВ».

Федеральный закон «Об увековечении Победы» приняли в 1995 году, затем в него неоднократно вносились правки. Среди прочего в 2021 году законом было запрещено публичное отождествление «целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии», отрицать «гуманитарную миссию СССР при освобождении стран Европы» и решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии.

В апреле 2022 года в Кодексе об административных правонарушениях появилась новая статья 13.48, которая предусматривает наказание за вышеперечисленные действия. В случае первичного правонарушения, совершение перечисленных выше действий предусматривает для граждан штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб. либо арест на срок до 15 суток, для юридических лиц — штраф от 10 тыс. до 50 тыс. руб.

«Я считаю, что, если редакторам наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти», — говорила в 2020 году глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Ее позиция тогда была поддержана президентом.

В прошлом году Ямпольская возмутилась продажей в России книг с пометкой 18+, в содержании которых есть отрывки с описанием гомосексуальных отношений. «Наглядный пример — роман Е. Малисовой и К. Сильвановой «Лето в пионерском галстуке» (издательство Popcorn Books, 2021), с повествованием о взаимном тяготении вожатого и несовершеннолетнего воспитанника», — рассказала депутат в июле. Требования по маркировке были соблюдены и формально в отрывке нет «пропаганды нетрадиционных отношений», однако это вызывает у подростков «нездоровый ажиотаж», настаивала Ямпольская.

В декабре Путин подписал закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди людей всех возрастов. После вступления закона в силу продавцы книг были вынуждены предпринять меры для его исполнения. К примеру, книжный онлайн-магазин «Лабиринт» скрыл часть книг для проверки на соответствие новым нормам, так же поступил и маркетплейс Ozon с карточками книг на своем сайте. А сервис «ЛитРес» пообещал снимать с продажи книги, которые могут нарушать закон, и рекомендовать авторам переписать тексты, чтобы их можно было вернуть в продажу. В январе МВД завело первое административное дело по новым нормам, его возбудили против издательства Popcorn Books.