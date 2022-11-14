Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма о голоде в СССР
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у документального фильма «Голод», который рассказывает о массовом голоде в СССР в 1920-е годы, сообщила пресс-служба ведомства.
«Это решение связано с многочисленными жалобами на данную картину, поступившими в Минкультуры России от граждан. Фильм «Голод» был охарактеризован ими как неуместный для показа. Граждане указывают на содержание провокационной и шокирующей аудиовизуальной информации. Всё это, по мнению зрителей, может вызвать острую негативную реакцию в обществе, в связи с чем принято решение об отзыве прокатного удостоверения», — объяснили в министерстве.
Фильм Александра Архангельского, Максима Курникова и Татьяны Сорокиной был снят на средства, собранные с помощью краудфандинга. Минкультуры 28 сентября выдало фильму прокатное удостоверение, однако его прокат в ряде кинотеатров в итоге был сорван.
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