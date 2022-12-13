«1984» и «К себе нежно» стали самыми продаваемыми электронными книгами

Эксперты назвали самые продаваемые электронные и аудиокниги в 2022 году

Самым популярным автором в этом году стал Борис Акунин. В топе продаж также книги «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» Эдит Эгер, «Тревожные люди» Фредрика Бакмана

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Сервис «ЛитРес» составил рейтинг самых продаваемых электронных и аудиокниг в 2022 году (есть у РБК). Этот сервис занимает более 60% рынка цифровых книг.

Первая пятерка выглядит так:

Ольга Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Книга 2020 года, абсолютный лидер по количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг — более 74 тыс. (плюс 83% к данным прошлого года).

Джордж Оруэлл «1984». В этом году продажи произведения выросли на 45%, оно также лидирует в категории «Художественные книги».

Эдит Ева Эгер «Выбор. О свободе и внутренней силе человека». Мемуары пережившего холокост (плюс 104% к данным о продажах прошлого года).

Татьяна Мужицкая «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» (плюс 67% за год). Это также лидер в категории «Аудиокниги».

Фредрик Бакман «Тревожные люди».

Среди новинок-2022 самым продаваемым стало произведение «Месяц за Рубиконом» Сергея Лукьяненко, оно же считается самым популярным среди книг, вышедших в этом году. В десятку лучших книг года вошло сразу три произведения автора: «Месяц за Рубиконом» (6-е место), «Лето волонтера» (9-е место) и «Три дня Индиго» (10-е место).

Новая книга Виктора Пелевина KGBT+ — на седьмом месте общего рейтинга «ЛитРес» и на втором среди новинок года. «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Сэмюэла Клейсона на восьмом месте рейтинга самых продаваемых книг «ЛитРес».

Самым популярным автором (по выручке) в этом году стал Борис Акунин. На втором месте — Сергей Лукьяненко, а замыкает тройку Виктор Пелевин. В топ-5 вошли также автор «ЛитРес» Макс Глебов и создательница нон-фикшен бестселлеров Татьяна Мужицкая.

Среди классиков по количеству проданных в этом году книг лидирует Джордж Оруэлл. На втором месте — Эрих Мария Ремарк, на третьем — Михаил Булгаков. Четвертое место досталось Федору Достоевскому, а пятое — Агате Кристи.

Топ-5 самых популярных жанров выглядит так: фэнтези, любовные романы, фантастика, психология и мотивация, знания и навыки.