«1984» и «К себе нежно» стали самыми продаваемыми электронными книгами

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Губернатор Брянской области сообщил о ночном обстреле города Клинцы Политика, 10:13
Пушилин заявил, что удары по инфраструктуре приближают поражение Украины Политика, 10:11
Пять способов увеличить доход бюджета: от тюремной реформы до экосбора Партнерский проект, 10:09
Команда российского боксера обвинила американца в махинациях во время боя Спорт, 10:05
Что такое зимний режим окон и надо ли на него переходить Недвижимость, 10:02
Месси в роли провокатора. Главные интриги полуфинала чемпионата мира Спорт, 10:00
«1984» и «К себе нежно» стали самыми продаваемыми электронными книгами Общество, 10:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минобороны Индии сообщило о бое с китайскими военными на границе Политика, 10:00
Новогодний миллиард: почему лотереи помогают утилизировать стресс РБК и Столото, 09:46
Как решение Европейского суда скажется на коррупции — The Economist Pro, 09:44
«Коммерсантъ» узнал о росте интереса инвесторов к депозитарным распискам Инвестиции, 09:40
Бывший вице-канцлер Австрии назвал пугающими слова Меркель о «Минске» Политика, 09:39
«Коммерсантъ» узнал о запрете Китая на экспорт процессоров в Россию Политика, 09:38
В ЛНР заявили о контроле над трассой снабжения ВСУ в Марьинке Политика, 09:27
Общество ,  
0 

«1984» и «К себе нежно» стали самыми продаваемыми электронными книгами

Эксперты назвали самые продаваемые электронные и аудиокниги в 2022 году
Самым популярным автором в этом году стал Борис Акунин. В топе продаж также книги «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» Эдит Эгер, «Тревожные люди» Фредрика Бакмана
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Сервис «ЛитРес» составил рейтинг самых продаваемых электронных и аудиокниг в 2022 году (есть у РБК). Этот сервис занимает более 60% рынка цифровых книг.

Первая пятерка выглядит так:

  • Ольга Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Книга 2020 года, абсолютный лидер по количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг — более 74 тыс. (плюс 83% к данным прошлого года).
  • Джордж Оруэлл «1984». В этом году продажи произведения выросли на 45%, оно также лидирует в категории «Художественные книги».
  • Эдит Ева Эгер «Выбор. О свободе и внутренней силе человека». Мемуары пережившего холокост (плюс 104% к данным о продажах прошлого года).
  • Татьяна Мужицкая «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» (плюс 67% за год). Это также лидер в категории «Аудиокниги».
  • Фредрик Бакман «Тревожные люди».

Среди новинок-2022 самым продаваемым стало произведение «Месяц за Рубиконом» Сергея Лукьяненко, оно же считается самым популярным среди книг, вышедших в этом году. В десятку лучших книг года вошло сразу три произведения автора: «Месяц за Рубиконом» (6-е место), «Лето волонтера» (9-е место) и «Три дня Индиго» (10-е место).

Новая книга Виктора Пелевина KGBT+ — на седьмом месте общего рейтинга «ЛитРес» и на втором среди новинок года. «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Сэмюэла Клейсона на восьмом месте рейтинга самых продаваемых книг «ЛитРес».

Самым популярным автором (по выручке) в этом году стал Борис Акунин. На втором месте — Сергей Лукьяненко, а замыкает тройку Виктор Пелевин. В топ-5 вошли также автор «ЛитРес» Макс Глебов и создательница нон-фикшен бестселлеров Татьяна Мужицкая.

Читайте на РБК Pro
Виски — только дома, спорт — ночью: «странные» привычки Марка Андриссена
Где зарегистрировать компанию в ОАЭ: выбираем между free zone и mainland
Не спится: какие методы борьбы с бессонницей эффективнее лекарств
«Наглость просто сногсшибательна». Как рухнул «европейский PayPal»

Среди классиков по количеству проданных в этом году книг лидирует Джордж Оруэлл. На втором месте — Эрих Мария Ремарк, на третьем — Михаил Булгаков. Четвертое место досталось Федору Достоевскому, а пятое — Агате Кристи.

Топ-5 самых популярных жанров выглядит так: фэнтези, любовные романы, фантастика, психология и мотивация, знания и навыки.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
ЛитРес книги Рейтинг продажи
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter