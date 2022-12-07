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Общество ,  
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Ozon скрыл карточки книг с «пропагандой ЛГБТ»

Маркетплейс Ozon скрыл карточки книг, в описании которых есть «пропаганда ЛГБТ»
Закон, который запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, вступил в силу в начале декабря. Ozon скрыл карточки с описаниями книг, которые могут содержать такую пропаганду, сообщили РБК в компании
Фото: Андрей Гордеев / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / ТАСС

Маркетплейс Ozon скрывает от покупателей карточки книг, если в них есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола, сообщили РБК в пресс-службе Ozon.

«Новый закон требует блокировать карточки книг, если в них есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола. Мы тщательно мониторим подобные товары и скрываем от покупателей, если есть нарушения», — сообщили в пресс-службе компании, добавив, что для отрасли это новые требования и критерии блокировки «сейчас обсуждает вся отрасль в тесном взаимодействии с госорганами».

«На этой стадии неизбежны разные трактовки и корректировки системы модерации контента», — отметила пресс-служба Ozon.

О том, что Ozon удалил из продажи книги, «пропагандирующие ЛГБТ», написал утром 7 декабря в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Это произошло сразу после того, как я обратился к руководству компании с требованием исполнить наши законы о запрете ЛГБТ-пропаганды. В свою очередь, об этих фактах мне написали подписчики», — пояснил он.

В начале декабря в России вступил в силу закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в книгах, СМИ, фильмах, интернете. Александр Хинштейн был одним из соавторов законопроекта. Законом вводится ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста. Кроме того, ужесточается наказание за подобную пропаганду среди несовершеннолетних. Ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет.

Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.

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Размытые формулировки ключевых понятий в законодательных инициативах, связанных с ограничением демонстрации и пропаганды ЛГБТ и педофилии, ставят под угрозу до 50% наименований книг на российском рынке, говорил РБК Олег Новиков, президент одной из крупнейших в России издательской группы «Эксмо-АСТ» (объединяет издательства «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер», «Бомбора» и др.). В зоне риска, по его словам, находится практически вся литература Виктора Пелевина, биография Петра Чайковского и «многое другое». Высказывали аналогичные опасения и другие участники книжного рынка.

Сервис «ЛитРес» сообщил, что будет снимать с продажи книги, которые могут подпасть под действие нового закона о пропаганде, и рекомендовать авторам переписать их, так чтобы их можно было вернуть в продажу. Скрыл часть книг для проверки на соответствие закону и книжный онлайн-магазин «Лабиринт».

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Наталья Демченко Наталья Демченко
ЛГБТ Ozon пропаганда
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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