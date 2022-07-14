В Думе подготовили запрет на книги о нетрадиционных отношениях подростков

Книги про нетрадиционные отношения несовершеннолетних вызывают «нездоровый ажиотаж» у подростков и «представляют опасность для детской психики», считает автор законопроекта, депутат Елена Ямпольская

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская подготовила законопроект о запрете распространения книг и произведений искусства с описанием нетрадиционных отношений подростков. Проект документа есть в распоряжении РБК.

Поправки предлагаются в КоАП. Ими предусмотрен запрет на «распространение любой информации, включая произведения литературы и искусства, содержащей описание и (или) изображение нетрадиционных сексуальных отношений с участием несовершеннолетних».

За нарушение такого запрета предлагается ввести штрафы: для граждан — от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. или приостановка их деятельности сроком до 90 дней. Наделить полномочиями составлять протоколы за такие правонарушения предлагается сотрудников полиции и Роскомнадзора.

В пояснительной записке к законопроекту автор документа, депутат Елена Ямпольская указывает, что в России действует запрет на гей-пропаганду среди несовершеннолетних, однако в целом не запрещено распространение информации с описанием нетрадиционных отношений с участием несовершеннолетних.

Книги с таким содержанием свободно продаются с маркировкой «18+» и, по мнению Ямпольской, вызывают «повышенный интерес» у детей. «Наглядный пример — «роман» Е.Малисовой и К.Сильвановой «Лето в пионерском галстуке» (издательство Popcorn Books, 2021), с повествованием о взаимном тяготении вожатого и несовершеннолетнего воспитанника», — указывает она.

В описанном примере формально нет пропаганды традиционных отношений, поскольку соблюдены требования по маркировке, но подобная литература, считает Ямпольская, вызывает у подростков «нездоровый ажиотаж», «представляет опасность для детской психики» и «вырабатывает у подрастающего поколения терпимое и даже благожелательное отношение к сексуальным девиациям».

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«Исходя из этого, информация, содержащая описание и (или) изображение нетрадиционных сексуальных отношений с участием несовершеннолетних, должна находиться под полным запретом, вне зависимости от наличия маркировки или иных запретительных обозначений», — говорится в пояснительной записке.

Запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних действует в России на федеральном уровне с июля 2013 года. За нарушение запрета в КоАП предусмотрены такие же штрафы, которые в своих поправках предложила Ямпольская.

В начале июля запретить в России пропаганду нетрадиционных ценностей на фоне выхода страны из Совета Европы предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин, «Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей» — написал он в своем Telelgram-канале.

Существующего запрета на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей «явно недостаточно», считает глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Осенью комитет предложит запретить такую пропаганду аудитории всех возрастов в СМИ, интернете, соцсетях, онлайн-кинотеатрах и «офлайн», сообщил он.