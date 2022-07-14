В Думе подготовили запрет на книги о нетрадиционных отношениях подростков

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 58,34 (-0,56) Инвестиции, 14 июл, 16:09
Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 58,26 (-0,28) Инвестиции, 14 июл, 16:09
ЦИАН назвал районы Москвы с наибольшим снижением цен на аренду жилья Недвижимость, 00:01
В Сеть потенциально попали данные 25 млн клиентов СДЭК Технологии и медиа, 00:00
Эксперты оценили риски крепкого рубля для Армении, Киргизии и Казахстана Финансы, 00:00
В инвестхолдинге Гуцериева досрочно сменится гендиректор Бизнес, 00:00
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 14 июл, 23:40
Экс-футболисты сборной России проведут фестиваль и сыграют в хоккей Спорт, 14 июл, 23:39
Роналду отверг контракт на €250 млн от клуба из Саудовской Аравии Спорт, 14 июл, 23:14
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 14 июл, 23:01
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Лукашенко объяснил, когда была «потеряна» Украина Политика, 14 июл, 22:55
Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину Политика, 14 июл, 22:53
Трамп сообщил о смерти первой жены Политика, 14 июл, 22:49
Российский хоккеист был шокирован рекордным контрактом с клубом НХЛ Спорт, 14 июл, 22:44
В Думе подготовили запрет на книги о нетрадиционных отношениях подростков Политика, 14 июл, 22:39
Итальянский фондовый рынок упал на фоне отставки Марио Драги Инвестиции, 14 июл, 22:33
Политика ,  
0 

В Думе подготовили запрет на книги о нетрадиционных отношениях подростков

Книги про нетрадиционные отношения несовершеннолетних вызывают «нездоровый ажиотаж» у подростков и «представляют опасность для детской психики», считает автор законопроекта, депутат Елена Ямпольская
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская подготовила законопроект о запрете распространения книг и произведений искусства с описанием нетрадиционных отношений подростков. Проект документа есть в распоряжении РБК.

Поправки предлагаются в КоАП. Ими предусмотрен запрет на «распространение любой информации, включая произведения литературы и искусства, содержащей описание и (или) изображение нетрадиционных сексуальных отношений с участием несовершеннолетних».

В Госдуме осенью обсудят запрет пропаганды нетрадиционных ценностей
Политика
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

За нарушение такого запрета предлагается ввести штрафы: для граждан — от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. или приостановка их деятельности сроком до 90 дней. Наделить полномочиями составлять протоколы за такие правонарушения предлагается сотрудников полиции и Роскомнадзора.

В пояснительной записке к законопроекту автор документа, депутат Елена Ямпольская указывает, что в России действует запрет на гей-пропаганду среди несовершеннолетних, однако в целом не запрещено распространение информации с описанием нетрадиционных отношений с участием несовершеннолетних.

Книги с таким содержанием свободно продаются с маркировкой «18+» и, по мнению Ямпольской, вызывают «повышенный интерес» у детей. «Наглядный пример — «роман» Е.Малисовой и К.Сильвановой «Лето в пионерском галстуке» (издательство Popcorn Books, 2021), с повествованием о взаимном тяготении вожатого и несовершеннолетнего воспитанника», — указывает она.

В описанном примере формально нет пропаганды традиционных отношений, поскольку соблюдены требования по маркировке, но подобная литература, считает Ямпольская, вызывает у подростков «нездоровый ажиотаж», «представляет опасность для детской психики» и «вырабатывает у подрастающего поколения терпимое и даже благожелательное отношение к сексуальным девиациям».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sebastien Mouilleau / Unsplash Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так
Инструкции
Pro
Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни
Саммари
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи

«Исходя из этого, информация, содержащая описание и (или) изображение нетрадиционных сексуальных отношений с участием несовершеннолетних, должна находиться под полным запретом, вне зависимости от наличия маркировки или иных запретительных обозначений», — говорится в пояснительной записке.

Запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних действует в России на федеральном уровне с июля 2013 года. За нарушение запрета в КоАП предусмотрены такие же штрафы, которые в своих поправках предложила Ямпольская.

В начале июля запретить в России пропаганду нетрадиционных ценностей на фоне выхода страны из Совета Европы предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин, «Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей» — написал он в своем Telelgram-канале.

Существующего запрета на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей «явно недостаточно», считает глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Осенью комитет предложит запретить такую пропаганду аудитории всех возрастов в СМИ, интернете, соцсетях, онлайн-кинотеатрах и «офлайн», сообщил он.

Авторы
Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Кирилл Соколов
гей-пропаганда нетрадиционные сексуальные отношения несовершеннолетние Елена Ямпольская Госдума
Материалы по теме
Видео поцелуя Собчак с Ивлеевой запретили в России за ЛГБТ-пропаганду
Технологии и медиа
Суд в Москве оштрафовал TikTok на ₽2 млн за неудаление ЛГБТ-роликов
Технологии и медиа
В Венгрии не признан состоявшимся референдум о «защите детей от ЛГБТ»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter