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Шойгу пообещал лучше реагировать на «гражданские инициативы»

Сергей Шойгу: Минобороны будет «улучшать механизмы реагирования» на гражданские инициативы
Военное ведомство будет работать над тем, чтобы лучше реагировать на «гражданские инициативы», сообщил Шойгу. Во время частичной мобилизации ведомство столкнулось с критикой из-за многочисленных ошибок
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Минобороны будет работать над реакцией на «гражданские инициативы», сообщил глава ведомства Сергей Шойгу во время селекторного совещания в ведомстве, передает ТАСС.

«Будем улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания», — сказал Шойгу.

Также, по словам главы ведомства, Минобороны в ближайшее время предстоит модернизировать работу военкоматов — оцифровать базы данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями и промышленностью, а также обновить систему гражданской и территориальной обороны. Все это, по словам министра, позволит нарастить боевые возможности вооруженных сил, обеспечить сдерживание агрессии против России и ее союзников.

В декабре, выступая на коллегии Минобороны, президент России Владимир Путин указал, что военное ведомство должно внимательно относиться к критике в свой адрес и учитывать, что реакция людей может быть эмоциональной. «Я прошу Министерство обороны внимательно относиться ко всем гражданским инициативам, в том числе учитывать критику и правильно, своевременно реагировать на нее», — сказал президент. По его словам, «нужно слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение».

Также Путин указал, что во время кампании по частичной мобилизации были выявлены проблемы в работе системы военкоматов, которые говорят о необходимости модернизировать систему и «выстраивать ее по-современному».

О начале частичной мобилизации в России Путин объявил 21 сентября. Он заявил, что призыву подлежали состоящие в запасе граждане, в первую очередь те, кто служил в вооруженных силах и имеет определенные специальности и опыт.

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Уже 24 сентября глава СПЧ Валерий Фадеев пожаловался в Минобороны на формальный подход военкоматов к объявленной президентом частичной мобилизации. По его словам, военкоматы нередко призывали людей без военно-учетной специальности и боевого опыта; не подходящих по возрасту. Признавали ошибки при частичной мобилизации и губернаторы регионов. В частности, о жалобах родственников не подлежащих призыву граждан сообщили власти Магаданской области, Бурятии, Севастополя, Якутии, Владимирской области и других. В ряде регионов, например в  Хабаровском крае и Магаданской области, отстранили от должностей или уволили военных комиссаров.

28 октября Сергей Шойгу объявил, что задание по призыву выполнено и мобилизация завершается, однако отдельный президентский указ о ее завершении подписан не был. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что такой указ не нужен. «На этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента. Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы Министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее», — говорил он 1 ноября.

Сообщения о том, что в 2023 году может стартовать новая волна мобилизации, власти России опровергают. В частности, 7 декабря Путин заверил, что необходимости в дополнительной мобилизации в России «на сегодняшний день» нет.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Сергей Шойгу Минобороны гражданское общество
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