Путин поручил Минобороны слышать критику и реагировать на нее

Реакция общества на возникающие проблемы может быть эмоциональной, но нужно выслушивать тех, кто не замалчивает проблемы, заявил президент

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Минобороны заявил, что военное ведомство должно внимательно относиться к критике в свой адрес.

«Я прошу Министерство обороны внимательно относиться ко всем гражданским инициативам, в том числе учитывать критику и правильно, своевременно реагировать на нее. Понятно, что реакция людей, которые видят проблемы, а проблемы в такой большой, сложной работе, безусловно, всегда появляются, такая реакция может быть эмоциональной, но нужно, безусловно, слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение», — сказал Путин.

Глава государства признал, что в ходе проведения частичной мобилизации были выявлены определенные проблемы, что говорит о необходимости модернизировать систему военных комиссариатов. «Знаю, что необходимые меры принимаются, но все же нужно обратить на это внимание и выстраивать эту систему по-современному».

Владимир Путин при этом указал, что никаких ограничений по финансированию вооруженных сил нет. «Страна, правительство дают все, что армия просит. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться», — сказал он.