Путин поручил модернизировать работу военкоматов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил о необходимости модернизировать работу военкоматов, указав на «определенные проблемы и сложности» при проведении частичной мобилизации.

«Это, наверное, было неизбежно. Имею в виду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось», — сказал он, призвав сделать необходимые выводы. Работа военкоматов «должна быть выстроена на современном уровне», она напрямую связана с взаимодействием с региональными органами власти, заявил Путин.

Шойгу сообщил президенту, что установленное в рамках частичной мобилизации задание призвать 300 тыс. человек выполнено. По его словам, военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.

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