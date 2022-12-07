Путин заявил, что необходимости для новой волны мобилизации сейчас нет

Глава государства отметил, что из 300 тыс. мобилизованных только половина находится в составе группировки войск в зоне СВО, другая половина в качестве резерва продолжает обучение на полигонах в центрах Минобороны

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В России в настоящее время нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации, заявил президент страны Владимир Путин. Трансляцию вел РБК.

«В дополнительных мобилизационных мероприятиях необходимости на сегодняшний день нет никакой», — сказал он на встрече с членами Совета по правам человека.

Глава государства напомнил, что в России во время частичной мобилизации были призваны 300 тыс. граждан. «150 тыс. находятся в зоне проведения операции. То есть половина — в войсках, в группировке. Из этих 150 тыс. половина — а это 77 тыс. — находятся на боевых позициях, остальные находятся на вторых или третьих рубежах, выполняя функцию по сути войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения спецоперации», — отметил Путин.

По его словам, 150 тыс. мобилизованных, то есть половина из общего количества попавших под частичную мобилизацию — не находятся в войсковой группировке в зоне спецоперации. «Они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку. Это так называемый боевой резерв. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла», — заключил президент.

Ранее, 4 ноября, Путин говорил о том, что в ходе частичной мобилизации Минобороны призвало из запаса достаточное количество военнослужащих. По оценке президента, таковых насчитывалось 318 тыс. человек, включая добровольцев. К началу месяца в зону боевых действий направили около 50 тыс. человек. В конце ноября глава государства провел встречу с матерями участников спецоперации, и на слова одной из женщин, которая сказала, что скоро ее младшему сыну исполнится 18 лет, и он, как и двое других ее сыновей, будет призван и тоже «пойдет воевать», Путин ответил: «Не надо, не надо, хватит».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в социальных сетях публикуют много «провокационных сообщений» о новых волнах мобилизации, и призвал такие сообщения игнорировать.

Путин подписал указ о частичной мобилизации в России 21 сентября, через семь месяцев после начала военной операции на Украине. Такое решение он назвал «адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. Мобилизация нужна для защиты суверенитета России, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности народа, говорил президент. Призвать планировалось 300 тыс. человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что задание по призыву выполнено и военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников.

Как пояснял Песков, президентский указ о завершении частичной мобилизации не нужен, и «на этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента». «Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — сказал он.

31 октября Минобороны сообщило, что Генштаб направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. Ведомство заявило о прекращении вручения повесток.