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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что необходимости для новой волны мобилизации сейчас нет

Президент Путин заявил, что необходимости для новой волны мобилизации сейчас нет
Глава государства отметил, что из 300 тыс. мобилизованных только половина находится в составе группировки войск в зоне СВО, другая половина в качестве резерва продолжает обучение на полигонах в центрах Минобороны

Путин заявил, что необходимости для новой волны мобилизации сейчас нет
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В России в настоящее время нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации, заявил президент страны Владимир Путин. Трансляцию вел РБК.

«В дополнительных мобилизационных мероприятиях необходимости на сегодняшний день нет никакой», — сказал он на встрече с членами Совета по правам человека.

Глава государства напомнил, что в России во время частичной мобилизации были призваны 300 тыс. граждан. «150 тыс. находятся в зоне проведения операции. То есть половина — в войсках, в группировке. Из этих 150 тыс. половина — а это 77 тыс. — находятся на боевых позициях, остальные находятся на вторых или третьих рубежах, выполняя функцию по сути войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения спецоперации», — отметил Путин.

По его словам, 150 тыс. мобилизованных, то есть половина из общего количества попавших под частичную мобилизацию — не находятся в войсковой группировке в зоне спецоперации. «Они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку. Это так называемый боевой резерв. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла», — заключил президент.

Ранее, 4 ноября, Путин говорил о том, что в ходе частичной мобилизации Минобороны призвало из запаса достаточное количество военнослужащих. По оценке президента, таковых насчитывалось 318 тыс. человек, включая добровольцев. К началу месяца в зону боевых действий направили около 50 тыс. человек. В конце ноября глава государства провел встречу с матерями участников спецоперации, и на слова одной из женщин, которая сказала, что скоро ее младшему сыну исполнится 18 лет, и он, как и двое других ее сыновей, будет призван и тоже «пойдет воевать», Путин ответил: «Не надо, не надо, хватит».

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в социальных сетях публикуют много «провокационных сообщений» о новых волнах мобилизации, и призвал такие сообщения игнорировать.

Путин подписал указ о частичной мобилизации в России 21 сентября, через семь месяцев после начала военной операции на Украине. Такое решение он назвал «адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. Мобилизация нужна для защиты суверенитета России, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности народа, говорил президент. Призвать планировалось 300 тыс. человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что задание по призыву выполнено и военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников.

Как пояснял Песков, президентский указ о завершении частичной мобилизации не нужен, и «на этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента». «Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — сказал он.

31 октября Минобороны сообщило, что Генштаб направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. Ведомство заявило о прекращении вручения повесток.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
мобилизация Россия спецоперация Украина резерв военнослужащие

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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