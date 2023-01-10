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Шойгу пообещал цифровизацию военкоматов

Шойгу: Минобороны создаст цифровые базы данных военкоматов
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве сообщил, что министерство в новом году намерено провести модернизацию работы военкоматов, включая цифровизацию баз данных.

«В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов. Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны», — рассказал Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

Поручение модернизировать работу военкоматов министру обороны в октябре по итогам мобилизации дал президент Владимир Путин, указавший на возникавшие во время призыва проблемы. В ноябре Путин поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС) при участии Минобороны до 1 апреля 2024 года создать государственный информационный ресурс с данными, необходимыми для актуализации документов воинского учета — в том числе о принадлежащих гражданам транспортных средствах и недвижимости, состоянии здоровья, праве на отсрочку. Перевести эти данные в цифровую форму ведомства должны были до 30 декабря

Материал дополняется.

Теги
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военкомат мобилизация цифровизация Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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