«Ъ» узнал о возможной связи дела о слитых базах МВД и убийства Татарского

Предпринимателя Шитикова арестовали по делу о продаже персональных данных граждан из баз МВД. По данным «Коммерсанта», следствие проверяет информацию, что сведения из них использовались при подготовке убийства Владлена Татарского

Обстановка у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, 3 апреля 2023 г. (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Суд в Москве арестовал на два месяца предпринимателя Евгения Шитикова, обвиняемого в продаже персональных данных граждан, полученных из закрытых баз полиции, пишет «Коммерсантъ». Мужчине инкриминируется ч. 4 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации с тяжкими последствиями; до семи лет лишения свободы).

Об аресте Шитикова попросил следователь по особо важным делам отдела Главного следственного управления Следственного комитета по противодействию киберпреступности. По его словам, преступление было совершено «в условиях проведения СВО и нарастания иных международных угроз России», поэтому повлекло тяжкие последствия.

Доступ к персональным данным в результате действий Шитикова получил «неограниченный круг лиц», и появилась реальная угроза передачи этих сведений противнику и использования их для подготовки тяжких преступлений, отметил следователь. Шитиков на суде рассказал, что стал фигурантом уголовного дела 3 апреля, являлся на все допросы и просил назначить ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий или домашний арест.

Источник «Коммерсанта», близкий к следствию, сообщил, что на следующий день после смерти в Петербурге военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин, погиб при взрыве в кафе 2 апреля) СК в Москве завел дело о превышении должностных полномочий по соображениям корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК; до трех лет лишения свободы). По данным издания, идет проверка информации, что при подготовке теракта могли использоваться сведения, полученных из баз данных МВД.

«Косвенно причастными» к гибели Татарского могут быть полицейские, допустившие утечку данных, а также связанный с ними продавец, которые их распространил, пишет газета. В этом, говорится в статье, «якобы и заключались тяжкие последствия» в расследуемом деле.

Адвокат Дмитрий Залуцкий отказался раскрывать газете детали предъявленных Шитикову обвинений. Он сообщил, что обжалует решение суда об аресте.

Татарский погиб 2 апреля 2023 года при взрыве в баре «Патриот» в Петербурге, где проходил его творческий вечер. СК расценивает произошедшее как теракт (ст. 205 УК РФ, вплоть до пожизненного заключения).

По делу была задержана Дарья Трепова. По версии следствия, она принесла на вечер Татарского «замаскированное под видом статуэтки» самодельное взрывное устройство, а позже дистанционно привела его в действие. Трепова, считают следователи, сделала это, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины».

Обвиняемая заявляла, что сожалеет о произошедшем, а также утверждала, что не знала о бомбе внутри статуэтки. Она признала вину по одной из инкриминируемых ей статьей — в приобретении, хранении и перевозке заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Еще одного фигуранта дела, жителя Петербурга Дмитрия Касинцева, подозревают в не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ; до двух лет). По версии следствия, Трепова после взрыва укрывалась в его квартире.

ФСБ называла организаторами убийства Татарского спецслужбы Украины и «их агентуру», в том числе из числа находящихся за рубежом российских оппозиционеров. Как заявляли в ведомстве, непосредственное преступление спланировал гражданин Украины Юрий Денисов, который через посредника передал Треповой взрывное устройство, закамуфлированное под гипсовый бюст военкора.