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Военная операция на Украине ,  
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«Ъ» узнал о возможной переквалификации дела об убийстве Кивы на теракт

«Ъ»: дело об убийстве экс-депутата Рады Ильи Кивы квалифицируют как теракт
Сюжет
Военная операция на Украине
Дело могут переквалифицировать на статью о теракте или посягательстве на общественного деятеля, по последней грозит пожизненный срок. Илья Кива был убит 6 декабря в подмосковном Одинцово, в Киеве заявили о причастности СБУ
Фото: Максим Чурусов / ТАСС
Фото: Максим Чурусов / ТАСС

Уголовное дело об убийстве в Подмосковье бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы могут в дальнейшем переквалифицировать на более тяжкие деяния — теракт (ст. 205 УК) или посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК), сообщает «Коммерсантъ».

Максимальное наказание по ст. 105 УК (убийство) и ст. 205 предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет, по ст. 277 — вплоть до пожизненного.

Уголовное дело завело подмосковное управление Следственного комитета, «Коммерсантъ» не исключает, что его передадут в центральный аппарат ведомства.

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Илья Кива

После гибели военкора Владлена Татарского в одном из кафе Санкт-Петербурга в апреле следователи изначально также завели дело об убийстве, но позже его переквалифицировали на статью о теракте. Расследование завершили в октябре, обвиняемой Дарье Треповой вменили п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой) и ч. 4 ст. 327 УК (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление).

Кива был найден мертвым в поселке Супонево Одинцовского района; по данным следователей, в мужчину стреляли «из неустановленного оружия». SHOT и Mash сообщили, что у экс-депутата была рана на голове. Источники украинских СМИ, в том числе Liga.net и Hromadske, назвали произошедшее спецоперацией СБУ.

Кива был депутатом Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (украинский суд запретил ее деятельность), а в марте 2022-го его лишили мандата. В 2014-м был участником «Правого сектора» (запрещенной в России экстремистской организации). Позднее политик сообщил, что изменил свои взгляды и в 2017 году занял позицию мира с Россией. В том же году он выдвигался на пост президента от Социалистической партии Украины, но набрал всего 0,03% голосов.

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В Россию экс-депутат приехал в 2022 году, после начала военных действий на Украине. В стране он получил политическое убежище, не раз участвовал в ток-шоу на российском телевидении. На Украине в отношении Кивы заведены дела о госизмене и пропаганде войны, в ноябре суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Илья Кива убийство теракт уголовное дело Следственный комитет
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