Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по убийству Татарского

Дарья Трепова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение против Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева по делу об убийстве военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), сообщила пресс-служба ведомства.

«После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Трепову обвинили в совершении организованной группой теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку, значительный имущественный ущерб, а также наступление иных тяжких последствий (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Кроме того, против нее выдвинули обвинения в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и ношении взрывных устройств, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК), а также в приобретении, хранении, перевозке заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).

Максимальным наказанием по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК является пожизненное заключение, по ч. 4 ст. 222.1 УК — лишение свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, по ч. 4 ст. 327 УК — лишение свободы на срок до четырех лет.

Петербуржца Дмитрия Касинцева, владельца квартиры, в которой пряталась Трепова, обвиняют в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.

По версии следствия, на мероприятии с Владленом Татарским в одном из кафе Петербурга Трепова вручила военному корреспонденту «замаскированное под видом статуэтки самодельное взрывное устройство». В результате его подрыва Татарский погиб, 52 участника встречи получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, владелец кафе понес «значительный материальный ущерб».

После совершения преступления Трепова вернулась в квартиру Касинцева, который, как считают следователи, достоверно знал о причастности девушки к теракту и укрывал ее.

В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что Трепова разделяла оппозиционные взгляды в отношении военной операции на Украине. Девушка совершила теракт «в составе организованной группы», чтобы дестабилизировать работу российских властей и принудить их к принятию решения «о прекращении СВО».

Расследование в отношении соучастников Треповой продолжается, отметили в Генпрокуратуре.

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля во время взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Он пришел на творческую встречу с читателями и подписчиками своего телеграм-канала.

По делу задержали Дарью Трепову. Следствие заявляло, что девушка действовала, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины». Дмитрий Касинцев, по версии следствия, не только знал, что Трепова причастна к взрыву, и разрешил ей спрятаться от полицейских в квартире, но дважды солгал о ее местонахождении.

Следователи также объявили в розыск подозреваемых в организации теракта — гражданина Украины Юрия Денисова и проживающего на Украине журналиста Романа Попкова.

10 октября Следственный комитет сообщил, что закончил расследование уголовного дела об убийстве Татарского.