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Подозреваемая в убийстве Татарского заявила, что сожалеет о случившемся

Подозреваемая в убийстве Татарского Дарья Трепова: я сожалею о произошедшем
Следствие подозревает Трепову в убийстве военного блогера Татарского, та начала сотрудничать со следствием и пожелала пострадавшим поправиться. Ей грозит до 20 лет заключения
Дарья Трепова
Дарья Трепова (Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС)

Дарья Трепова, проходящая по делу о теракте, во время которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин), заявила, что сожалеет о произошедшем. Об этом она заявила во время заседания Мосгорсуда.

«Я сожалею о произошедшем и желаю скорейшего выздоровления потерпевшим», — заявила она (цитата по ТАСС).

Мосгорсуд отклонил аппеляцию на арест Треповой, признав его законным.

В начале апреля Басманный суд арестовал Дарью Трепову до 2 июня. Она сотрудничает со следствием, рассказывал источник агентства, она дает показания.

Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в баре «Патриот» в центре Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. По словам очевидцев и согласно одной из версий следствия, в помещении взорвалась статуэтка, подаренная блогеру одной из посетительниц. Татарский погиб, несколько десятков человек получили ранения.

Сначала СК завел дело об убийстве общеопасным способом, затем изменил квалификацию на теракт (ст. 205 УК), Треповой грозит до 20 лет заключения.

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Российская сторона обвиняет в организации взрыва спецслужбы Украины, которые привлекли «агентуру из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального» (ФБК признан в России экстремистской организацией и запрещен, а также признан иноагентом). Трепову назвали «активной сторонницей» ФБК. На Украине произошедшее назвали «внутренним терроризмом», а ФБК заявил, что не занимается терроризмом.

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Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дарья Трепова Владлен Татарский
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