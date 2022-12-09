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Военная операция на Украине ,  
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Песков согласился с Меркель в оценке предназначения минских соглашений

Дмитрий Песков: Путин говорил, что Киеву минские соглашения нужны для затягивания времени
Канцлер Германии признала, что минские соглашения были нужны Западу и Украине, чтобы тянуть время, за которое «Киев стал сильнее». В Кремле отметили, что это привело к последствиям, которые регион переживает сейчас
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с оценкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель, предположившей, что для Киева заключение минских соглашений было необходимо. По словам представителя Кремля, Украина использовала их, чтобы «тянуть время», и о чем предупреждал Владимир Путин.

«Я верю в искренность и мудрость президента России, который с самого начала говорил, что Украина тянет время и не хочет выполнять минские обязательства. Он призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас», — сказал Песков в эфире «Первого канала».

Меркель в интервью изданию Zeit 7 декабря заявила, что минские соглашения заключались, чтобы «дать Украине время», и Киев использовал его, «чтобы стать сильнее».

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии (в то время Меркель).

Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта на востоке Украины прекратить огонь, отказаться от размещения в буферной зоне тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции республик Донбасса.

Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись. Россия вместе с ДНР и ЛНР и украинская сторона обвиняли в этом друг друга.

Зампостпреда России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич заявил ранее, что слова Меркель проясняют позицию западных стран относительно конфликта в этой стране. «Иностранные кураторы киевского режима уже не скрывают, что цель — навязать такое решение, которое шло бы в русле их экспансионистских устремлений в отношении Украины, причем при полном игнорировании законных обеспокоенностей России», — утверждал он, добавив, что в мирном урегулировании конфликта на Западе не заинтересованы.

14 октября экс-премьер (май—август 1999 года) Сергей Степашин в интервью «РИА Новости» заявил, что именно Меркель была «главным политиком, которая убедила» президента России подписать минские соглашения. «Мы в принципе могли решить все вопросы, которые решаем сегодня по освобождению от нацистов большей части Новороссии. Это можно было сделать легко, [но] канцлер ФРГ обратилась: «Давайте подождем, пойдем на минские соглашения, давайте договариваться», — рассказал агентству экс-премьер.

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Степашин также отметил, что за годы президентства Путин стал «более жестким по отношению к тем, кто, по сути дела, его обманул» и обманул Россию.

Россия неоднократно призывала Запад и Украину подтвердить приверженность выполнению минских соглашений, однако стороны все чаще заявляли о недовольстве ими. Незадолго перед началом российской спецоперации украинский лидер Владимир Зеленский назвал все пункты соглашений неудовлетворительными. «Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов», — сказал 2 февраля Зеленский.

Спустя два дня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что минские соглашения не могут выполняться на российских условиях. «Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых — прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (так Киев называл ЛНР и ДНР. — РБК), который нам навязывают», — сказал он.

Министр при этом не стал отрицать, что минские соглашения являются основой для разрешения конфликта на юго-востоке страны, но их «российская интерпретация» не отвечает «интересам Украины». Тогда он подчеркивал, что Украина больше не будет «терпеть никакого давления и принуждения что-то где-то как-то имплементировать», и сейчас западные партнеры не навязывают Киеву выполнение договоренностей по Донбассу в их «российской» форме.

22 февраля, после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР, Путин заявил, что при данных обстоятельствах Россия не видит смысла выполнять минские соглашения, а их суть была «убита» усилиями Киева задолго до признания народных республик Донбасса.

2 мая Зеленский назвал ситуацию с минскими соглашениями «дипломатическим болотом», в которое Украина больше «точно не войдет».

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Украина Минские договоренности Дмитрий Песков Ангела Меркель урегулирование

Ангела Меркель

политик, бывший канцлер Германии

17 июля 1954 года
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