Постпред России счел слова Меркель о «Минске» прояснением позиции Запада

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 65,9 (-0,21) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 62,94 (+0,03) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Штрафы премиум: зачем привязывать наказание водителя к цене автомобиля Партнерский проект, 11:37
В Николаевской области повреждены два объекта инфраструтктуры Политика, 11:34
ТАСС узнал о 50 нарушениях пожарной безопасности в сгоревшем в Химках OBI Общество, 11:33
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:31
Каталог бед: как ошибки прошлого сгубили крупнейшего в мире ретейлера Pro, 11:23
Песков не увидел выхода из кризиса отношений с США после обмена Бута Политика, 11:19
В воздухе у сгоревшего в Химках ТЦ выявили повышенную концентрацию фенола Общество, 11:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как прокачать через облако ИТ-структуру ретейла и онлайн-торговлю РБК и Cloud, 11:14
СК назвал причину пожара в ТЦ «Мега Химки» Общество, 11:10
Morgan Stanley спрогнозировал опережающий рост китайских акций Инвестиции, 11:08
Каким странам грозит новый ипотечный кризис — The Economist Pro, 10:59
Открытое горение в ТЦ «Мега Химки» ликвидировали Общество, 10:59
Умеете ли вы распоряжаться капиталом с выгодой. Тест РБК и Сбер, 10:51
Daily Star сообщила о конфликте защитника сборной Англии с тренером на ЧМ Спорт, 10:51
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Военная операция на Украине ,  
0 

Постпред России счел слова Меркель о «Минске» прояснением позиции Запада

Миссия при ОБСЕ: слова Меркель о минских соглашениях проясняют позицию Запада по Украине
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press)

Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в интервью Zeit о том, что минские соглашения заключались, чтобы «дать Украине время», проясняет позицию западных стран относительно конфликта в этой стране, заявил зампостпреда России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич на заседании Постоянного совета организации. Стенограмма выступления опубликована на сайте постпредства.

Интервью с Меркель вышло 7 декабря. Бывшая глава германского правительства заявила, что Киев использовал время с 2014 года, «чтобы стать сильнее».

По мнению Буякевича, эти слова, как и другие заявления, а также оказываемая Киеву военная помощь объясняют позицию западных стран относительно конфликта.

«Иностранные кураторы киевского режима уже не скрывают, что цель — навязать такое решение, которое шло бы в русле их экспансионистских устремлений в отношении Украины, причем при полном игнорировании законных обеспокоенностей России», — утверждал он, добавив, что в мирном урегулировании конфликта на Западе не заинтересованы.

В октябре 2022 года бывший российский премьер-министр (май—август 1999 года), а теперь глава Российского книжного союза и член совета директоров РЖД Сергей Степашин рассказал, что Меркель была «главным политиком, которая убедила» президента России Владимира Путина подписать минские соглашения.

«Мы в принципе могли решить все вопросы, которые решаем сегодня по освобождению от нацистов большей части Новороссии. Это можно было сделать легко, [но] канцлер ФРГ обратилась: «Давайте подождем, пойдем на минские соглашения, давайте договариваться», — рассказал Степашин.

Читайте на РБК Pro
CX-эксперт получает на руководящей позиции от 250 тыс. руб.: как им стать
Как установка откладывать жизнь на потом передается по наследству
Компаниям придется менять KPI сотрудников в 2023 году: как это делать
Где зарегистрировать компанию в ОАЭ: выбираем между free zone и mainland

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии (в то время Меркель).

Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта на востоке Украины прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса.

Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись. Россия вместе с ДНР и ЛНР и украинская сторона обвиняли в этом друг друга.

В конце февраля Москва признала независимость ДНР и ЛНР, после чего Путин заявил, что минские соглашения перестали существовать, так как Киев не выполнял их положений. 24 февраля Россия начала проводить на Украине специальную военную операцию по «демилитаризации и денацификации». В конце сентября в ДНР и ЛНР прошли референдумы, и они вошли в состав России.

После начала конфликта Зеленский заявил, что минские соглашения были «дипломатическим болотом» и Украина больше не пойдет на замороженный конфликт на своей территории.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
Минские соглашения Ангела Меркель ОБСЕ
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Степашин заявил, что подписать минские соглашения Путина убедила Меркель
Политика
Лавров обвинил генсека ООН в недостаточной поддержке минских соглашений
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter