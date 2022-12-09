Ангела Меркель (Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press)

Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в интервью Zeit о том, что минские соглашения заключались, чтобы «дать Украине время», проясняет позицию западных стран относительно конфликта в этой стране, заявил зампостпреда России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич на заседании Постоянного совета организации. Стенограмма выступления опубликована на сайте постпредства.

Интервью с Меркель вышло 7 декабря. Бывшая глава германского правительства заявила, что Киев использовал время с 2014 года, «чтобы стать сильнее».

По мнению Буякевича, эти слова, как и другие заявления, а также оказываемая Киеву военная помощь объясняют позицию западных стран относительно конфликта.

«Иностранные кураторы киевского режима уже не скрывают, что цель — навязать такое решение, которое шло бы в русле их экспансионистских устремлений в отношении Украины, причем при полном игнорировании законных обеспокоенностей России», — утверждал он, добавив, что в мирном урегулировании конфликта на Западе не заинтересованы.

В октябре 2022 года бывший российский премьер-министр (май—август 1999 года), а теперь глава Российского книжного союза и член совета директоров РЖД Сергей Степашин рассказал, что Меркель была «главным политиком, которая убедила» президента России Владимира Путина подписать минские соглашения.

«Мы в принципе могли решить все вопросы, которые решаем сегодня по освобождению от нацистов большей части Новороссии. Это можно было сделать легко, [но] канцлер ФРГ обратилась: «Давайте подождем, пойдем на минские соглашения, давайте договариваться», — рассказал Степашин.

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии (в то время Меркель). Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта на востоке Украины прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса. Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись. Россия вместе с ДНР и ЛНР и украинская сторона обвиняли в этом друг друга.

В конце февраля Москва признала независимость ДНР и ЛНР, после чего Путин заявил, что минские соглашения перестали существовать, так как Киев не выполнял их положений. 24 февраля Россия начала проводить на Украине специальную военную операцию по «демилитаризации и денацификации». В конце сентября в ДНР и ЛНР прошли референдумы, и они вошли в состав России.

После начала конфликта Зеленский заявил, что минские соглашения были «дипломатическим болотом» и Украина больше не пойдет на замороженный конфликт на своей территории.